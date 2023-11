Max Verstappen continua a dimostrare la sua imbattibilità anche nel Gran Premio di San Paolo, aggiudicandosi la terz'ultima gara della stagione del Campionato Mondiale di Formula 1.

Grazie al successo odierno, l'olandese della Red Bull ha raggiunto le 52 vittorie in carriera, a solo una vittoria dal terzo posto di tutti i tempi di Sebastian Vettel. Con questo che è il suo 17° successo nel 2023, supera il record di Alberto Ascari per il maggior numero di vittorie in un singolo campionato.

Lando Norris ha ripetuto la sua performance impeccabile della Sprint di ieri, conquistando un secondo posto molto importante per la McLaren (compreso il punto bonus per il giro più veloce), senza però riuscire a mettere sotto pressione il tre volte campione del mondo, escludendo i primissimi giri dove ha accennato un tentativo di sorpasso.

Terzo posto per Fernando Alonso che dopo parecchio tempo torna sul podio grazie ad una Aston Martin sicuramente rinata, riuscendo a batter sul filo di lana la Red Bull di Sergio Perez alla fine di un duello spettacolare che ha reso avvincente l'ultima parte di gara.

Quinto posto per l'altra Aston Martin di Lance Stroll, che ha così ottenuto il suo secondo miglior risultato stagionale. Carlos Sainz si è classificato solo sesto con una discreta rimonta della sua Ferrari, grazie anche al crollo delle due Mercedes dopo il primo pit stop. Pierre Gasly con l'Alpine si è così classificato settimo, davanti a Lewis Hamilton , Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ed Esteban Ocon (Alpine) che completano l'elenco dei piloti in zona punti.

Ben sei i piloti ritirati. Tra questi Charles Leclerc (che doveva partire secondo alle spalle di Verstappen) che per un problema idraulico è finito fuori pista durante il giro di formazione. Da segnalare anche lo spettacolare incidente allo start (con conseguente bandiera rossa) che ha messo fuori dai giochi Kevin Magnussen e Alex Albon, facendo inoltre perdere un giro agli australiani Daniel Ricciardo e Oscar Piastri.