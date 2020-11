Classe 1997, bolognese e un feed Instagram decisamente bollente! Ecco chi è Federico Rutali, l’influencer che ha provocatoriamente deciso di mettere all’asta la sua verginità.

Una decisione che lascia sicuramente sbalorditi, e che nasce dalla voglia di rivalsa di Federico. L’influencer bolognese, infatti, è stato per anni è stato vittima di bullismo ed episodi di body shaming che lo hanno portato ad odiare il suo corpo.

Fortunatamente, quei tempi sono ormai lontani, e oggi Federico Rutali si ama e accetta come non mai! Non c’è più posto per la vergogna o per il timore nella vita dell’influencer che, attraverso i suoi scatti, vuole farci capire che non ha più paura del giudizio della gente.

“Dopo aver postato le mie fotografie su Instagram sono addirittura stato accusato di prostituzione ma, in barba a quanti mi hanno definito un escort, ho provocatoriamente messo all’asta la mia verginità”.

Ecco da dove parte la singolare decisione di Federico Rutali. Una decisione drastica, intrinsecamente legata al passato difficile dell’influencer, che ha raccontato la sua storia in una intervista sul nuovo numero di Novella 2000 – VistoTV:

“Quando ero grasso, mi vedevo un mostro e non riuscivo mai ad iniziare una relazione con una persona. Non riuscivo a lasciarmi andare perché l’idea di spogliarmi e avere un rapporto sessuale mi terrorizzava. Non mi piacevo affatto, come sarei potuto piacere a qualcun altro? La mancanza di calore familiare e gli episodi di body shaming che hanno segnato la mia infanzia e adolescenza hanno aggravato la mia insicurezza”.“Oggi non ho vergogna ad ammettere che sono ancora vergine. La mia castità non è una scelta legata alla religione o alla morale ma è frutto di un trauma che sto ancora cercando di superare, nonostante ora io abbia imparato ad amare il mio corpo”.