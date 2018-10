La carenza o l'insufficienza di vitamina D si può manifestare attraverso alcuni sintomi sorprendenti e molto simili ad altri disturbi

La vitamina D è una vitamina importantissima non solo per bambini e neonati, ma anche per le persone adulte.

Chiamata anche “l’ormone dimenticato”, la vitamina D è indispensabile al buon funzionamento di tutto l’organismo e partecipa a numerosi processi chiave: produzione di ormoni, equilibrio del sistema immunitario, processi metabolici ecc.

Circa il 60% di italiani soffre di una carenza di vitamina D, che si può manifestare attraverso diversi sintomi…

Ecco un elenco dei disturbi causati dalla carenza di vitamina D: la propensione ad ammalarsi più spesso, dolori articolari alle ossa e alla schiena, disturbi digestivi, stanchezza e debolezza, perdita di capelli, sbalzi d’umore e depressione, guarigione lenta delle ferite, sudorazione eccessiva, dolori muscolari, perdita di massa ossea, ipertensione, reazioni, aumento di peso, gengive arrossate e/o che sanguinano...