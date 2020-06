A Garlasco, in provincia di Pavia, il 13 agosto del 2007 fu trovata uccisa Chiara Poggi. Per quel delitto, dopo una serie di sentenze controverse, a seguito di indagini altrettanto controverse oltre che poco accurate, fu condannato il fidanzato Alberto Stasi, adesso in carcere per scontare una condanna a 16 anni di reclusione.

Adesso, "è stata depositata una articolata richiesta di revisione della sentenza che ha condannato a 16 anni di reclusione Alberto Stasi per la tragica morte di Chiara Poggi".

Lo ha dichiarato il nuovo avvocato di Stasi, Laura Panciroli, nominata nel dicembre scorso, in seguito ad "una completa rilettura della complessa vicenda processuale, finalizzata alla sua revisione, dopo che sono stati individuati e segnalati alla Corte d’Appello di Brescia elementi nuovi che non sono mai stati valutati prima".