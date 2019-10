Turismo di lusso in Medioriente: un fenomeno in forte crescita

Il turismo nell’area mediorientale è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, di pari passo con l’incremento della qualità dei servizi offerti, tra cui la vendita al dettaglio, l’ospitalità e l’intrattenimento, le offerte culturali e il settore fashion&beauty.

La tendenza è guidata, in parte, dalla volontà espressa di diversificare l’economia e non dipendere esclusivamente dal business del petrolio, su modello di Dubai: l’emirato, infatti, già negli anni Ottanta e Novanta emergeva come esempio di un nuovo paradigma vincente di diversificazione e crescita, non più basata soltanto sugli idrocarburi ma su un brillante settore privato.

Attività come le costruzioni, il commercio, la finanza e, più recentemente, i servizi legati al settore del turismo, hanno fatto da traino per suddetta diversificazione e i governi dell’area hanno iniziato ad imitarlo per creare un ambiente fertile per il turismo.



per saperne di più