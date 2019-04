Formula 1 2019, nel prossimo weekend si corre in Cina sul circuito di Shangai

Domenica scende di nuovo in pista la Formula 1, con le monoposto impegnate sul circuito internazionale di Shangai, inaugurato per la prima volta nel 2004 e lungo 5,451 km da percorrere per 56 giri. Si tratta di un circuito caratterizzato da due rettilinei molto ravvicinati, con quello finale, che con i suoi 1,2 km, racchiusi tra le curve 13 e 14, è da considerarsi tra i più lunghi del calendario.

Nella passata stagione la vittoria andò alla Red Bull di Ricciardo che si impose sulla Mercedes di Bottas e la Ferrrari di Raikkonen. Per questo, Hamilton nelle sue dichiarazioni pre-grara non esclude sorprese neppure per quest'anno, ritenendo allargata la rosa dei possibili vincitori.

Curiosità per la Ferrari, sfortunata nell'ultimo gran premio, e per Vettel che si dice fiducioso di poter tornare a girare sui livelli dello scorso anno, anche se Leclerc non dà per nulla l'idea di voler interpretare la parte del gregario, nonostante sia alla sua prima stagione in Ferrari.

Le qualifiche si svolgeranno a partire dalle 8 del mattino di sabato, mentre la gara prenderà il via alle 8:10 di domenica 14 aprile.