Mancano pochi minuti alla fine dell'incontro tra Napoli ed Atalanta con i partenopei che conducono per 2-1. Kjaer e Llorente si marcano stretto nell’area di rigore dell’Atalanta, con il difensore bergamasco che dà l'impressione di franare sull'attaccante del Napoli, portandolo a terra. Per i napoletani è rigore... netto.

L'arbitro Giacomelli, invece, non vede gli estremi per il penalty. Il gioco prosegue e nell'azione seguente l'Atalanta pareggia con Ilicic. L'allenatore del Napoli va su tutte le furie e viene espulso. La partita termina in parità.



Dopo arrivano le dichiarazioni di Ancelotti su quanto accaduto: «Avete dubbi su questo rigore? Onestamente non bisognerebbe neppure commentarlo. Il difensore si disinteressa della palla e va direttamente addosso a Llorente con l'intento di non farlo saltare. Un rigore netto. Hanno preso una topica clamorosa.

Per quanto mi riguarda non c'era neppure bisogno del VAR ma è assurdo che l'arbitro non sia andato a vedere le immagini».



Non è da meno il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che al microfono di Sky Sport dichiara: «La cosa divertente è che mi dicono che devo chiudere con Sky perché dite che il rigore non c'è.

Il problema non è questo. Io non credo che Rizzoli e Nicchi svolgano al meglio il loro lavoro. Il sottoscritto finanzia il calcio come tutti gli altri presidenti. Provvediamo all'esistenza del calcio, degli arbitri, della Serie B, C e di tutto lo sport. Abbiamo il diritto di essere ascoltati. Altrimenti Rizzoli e Nicchi si beccheranno tra gli ottanta milioni dei napoletani stanchi della prosopopea degli arbitri come i greci. Bisogna avere umiltà e devono capire le cose.

A velocità normale quello è rigore tutta la vita. Ma date la soddisfazione a chi ha dato l'anima, agli spettatori di entrambe le squadre, rivedete l'azione! Poi si può accettare tutto. Ma questa intoccabilità di Rizzoli e Nicchi ci dà estremamente fastidio.

Senza di noi loro farebbero la fame! Se esiste il VAR è inutile creare 9 minuti di recupero perché ci si spintona e non si vede il VAR. Ma cos'è questa cafonata dell'arbitro di buttare fuori un signore come Ancelotti? Ma fossi in lui io me ne andrei dall'Italia. Senza di noi Rizzoli e Nicchi andrebbero a pelare le patate! Siamo stanchi di essere sostenitori involontari della classe arbitrali».



Ma tali proteste hanno un fondamento? No. L'arbitro Giacomelli ha fatto bene a far continuare l'azione perché la palla era nella disponibilità dell'Atalanta dato che è stato Llorente a commettere fallo tirando giù Kjaer, tenendogli la testa con il braccio.

Nonostante ciò, allenatore e presidente del Napoli hanno fatto una sceneggiata (napoletana) basata sul nulla. Inoltre, non solo le dichiarazioni di De Laurentiis sono da considerarsi sbagliate, ma sono addirittura paradossali pensando a quanto accaduto alla prima giornata di campionato con la commedia di Mertens (attaccante del Napoli) che si è inventato un rigore inesistente confermato dal Var mentre le immagini televisive facevano vedere che il calciatore belga scalciava l'aria da solo, per simulare di essere stato agganciato, senza che nessuno lo avesse sfiorato.

Una mascalzonata su cui la Fiorentina, il suo allenatore e il suo presidente hanno quasi glissato, nonostante la gravità di quanto accaduto.

Adesso Ancelotti e De Laurentiis dovrebbero essere commiserati? No, pesantemente sanzionati.