Torino-Napoli 0-1, risultato definitivo

Allo Stadio Grande Torino il Napoli prova l’allungo in vetta alla classifica, salendo a quota 32, momentaneamente a +4 sul quartetto delle inseguitrici: Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio, in attesa della sfida di stasera tra viola e nerazzurri e della trasferta degli orobici con la Roma. Continua invece la crisi dei granata, al 4° ko nelle ultime 5 partite, che in classifica sono agganciati dal Parma in 11/a posizione con 15 punti.

Gara delle occasioni sprecate: molte quelle avute dai padroni di casa, vicinissimi al vantaggio già al 5’ con Adams, poi al 37’ e al 42’. Altrettante, se non in numero maggiore quelle del Napoli che ha avuto la bravura di sfruttarne almeno una: quella della rete decisiva di McTominay.

In apertura di ripresa nuova occasione per i padroni di casa. Passaggio filtrante di Ricci per Vojvoda, l'esterno riceve in area di rigore, conclude con il destro ma il tiro è deviato dalla difesa azzurra. Al 59’, su cross lungo di Politano che si perde sul fondo, il Napoli reclama un rigore per un fallo di mano di Linetty, ma il giocatore granata aveva il gomito aderente al corpo.

Sei minuti dopo occasione del raddoppio per gli uomini di Conte: su nuovo cross di Politano dalla distanza Olivera schiaccia di testa ma il portiere del Toro, Sergej Milinkovic-Savic ha riflessi prontissimi e salva la rete.

Il risultato resta bloccato fino al termine dell’incontro: 0-1 per gli azzurri.



DAZN - Conte: "Sono contento della prestazione, siamo stati bravi, ho accettato il Napoli per la piazza"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Torino. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Quando hai la possibilità di chiudere il discorso e rimani sull'1-0 devi stare molto attento ai dettagli. C'è stata voglia da parte mia di essere più tranquillo, al di là del risultato, sono contento della prestazione, non è semplice giocare in questo stadio, in quest'ambiente molto caldo. Il Torino per me è un'ottima squadra, sta facendo un ottimo lavoro, siamo stati bravi, Milinkovic-Savic ha fatto parate importanti e noi siamo stati bravi a gestire anche momenti più caldi e siamo stati bravi a vincere la partita. Oggi abbiamo attaccato l'area in maniera molto più cattiva delle altre volte, solo la bravura di Milinkovic ci ha impedito di fare altri gol. Ho avuto una buonissima risposta, stiamo cercando di migliorare proprio per diventare più cattivi sotto porta.

Le squadre che devono arrivare ad un risultato finale che può essere qualsiasi obiettivo, è importante che siano solide, che capiscano i momenti. In momenti particolari devi essere bravo ed equilibrato a gestire e noi stiamo crescendo da questo punto di vista. Ho accettato il Napoli per la piazza, non ho messo delle condizioni come sento dire spesso, poi se mi chiedono di rinforzare la squadra cerco di non sbagliare i calcaitori. su McTominay sono stato bravo perchè non era titolare nello United, Manna è stato bravo a convincere tutti a farlo venire a Napoli.

Io non ho posto condizioni, è inevitabile che c'è voglia di rivalsa da parte di tutti. C'è stato permesso di prendere dei calciatori sia per ingaggio sia per voglia di rimettersi in gioco, abbiamo sbagliato poco sul mercato, anche l'anno scorso il Napoli ha speso tanti soldi per giocatori che poi sono andati in prestito. C'è un buco di rinforzo della rosa dell'anno scorso, per questo parliamo di ricostruzione, pazienza e voglia di lavorare tutti insieme. Scott è un giocatore inmportante come Gilmour, come Neres, sono venuti a mettersi in competizione, si sono messi alla prova in una città che è passionale e ti spinge a dare tutto quello che hai".



EL PAMPA - Sosa: "McTominay merita un 8, è uno dei colpi più importanti dell'intera Serie A"

Ai microfoni di Tele A l'ex azzurro Roberto "El Pampa" Sosa ha stilato le pagelle del Napoli dopo la vittoria contro il Torino: “McTominay merita 8, assolutamente, già sentivo delle critiche ma qui parliamo di uno dei colpi più importanti dell' intero calcio italiano nel portare in Serie A un giocatore di questo livello. Ottima prova anche di Kvara ed il Napoli poteva chiuderla se non fosse stato per Milinkovic-Savic".



DAZN - Giaccherini: "Napoli, vittorie del genere contano tantissimo, sono punti pesanti"

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Torino. Ecco quanto evidenziato :"Vittorie del genere contano tantissimo. Sono punti pesanti, valgono doppio su un campo difficile contro una squadra che aveva bisogno di fare risultato. Il Napoli ha consolidato il risultato non rischiando quasi nulla".



MEDIASET - Napoli, non solo Danilo: Manna tratta anche con l'Inter per Pio Esposito

Alla Juventus non è più tra i protagonisti e un suo addio a gennaio è tutt'altro che da escludere. Parliamo di Danilo, 33enne brasiliano, dal 2019 in bianconero. Per l'ex City però si potrebbero aprire le porte di un altro club di Serie A. Trattasi del Napoli di Conte, intenzionato a regalare al tecnico un difensore nella finestra invernale del mercato. Il centrale ha aperto alla soluzione azzurra: l'ultima parola spetterà alla Juventus. Intanto Manna, alle prese con il complicato rinnovo di Meret, guarda anche al futuro: nel mirino c'è Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dello Spezia ma di proprietà dell'Inter. Convincere Marotta non sarà facile, ma i partenopei stanno spingendo sull'acceleratore.

In piena lotta scudetto, svela Sky Sport, Conte ha chiesto profili d'esperienza in difesa per il suo Napoli. Da qui l'interesse per Danilo che a giugno lascerebbe comunque la Juventus. Da capire quale sarà la risposta della Juventus, alle prese con il rebus infortuni in difesa: senza Bremer e Cabal, Giuntoli deve acquistare almeno un difensore a gennaio (in pole Hancko). Con l'addio del brasiliano i piemontesi dovrebbero prendere un altro difensore: non è scontato.

Scontato non è nemmeno il rinnovo di Meret, in scadenza a giugno con il Napoli. Manna, ribadisce Il Mattino, ha fatto la sua offerta: 3 milioni di euro per quattro stagioni. La proposta non ha scaldato l'ex Udinese che sta sondando anche altre piste. Per il futuro gli azzurri hanno puntato Francesco Pio Esposito, 19enne attaccante tesserato con lo Spezia (gà 7 i gol realizzati fin qui in Serie B) di proprietà dell'Inter. Non sarà facile strappare il sì di Marotta, ma per il quotidiano "l'operazione sta per decollare".