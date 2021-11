Il tema filosofico del tempo e dello scorrere delle vicende umane è stato sempre una fonte di creatività per la mente umana. Panta Rei:in che modo però avviene lo svolgimento dei fatti storici?

Di certo, 3000 anni di storia dell'umanità non sono stati rosei. O perlomeno, si sono caratterizzati da alti e bassi di vette elevate del pensiero e orrori indicibili e sopraffazioni e violenze varie. Nell'ambito della critica storica ci sono vari filoni di analisi: la ascendente evoluzionista di progresso illimitato della società umana, la pessimista behaviorista economica, che riduce la storia a un apparato algebrico di Boole di azione e reazione basato sulle necessità primarie di sopravvivenza e beni primari, la moralista di fede nei valori spiegata dalle scuole teologiche di tutte le religioni, l'individualista che giustifica nel cinismo ed egoismo mentale ogni avvenimento, buono o cattivo del corso storico.

Ma c'è un 'ultima corrente, quasi mai affrontata. Quella della interpretazione nascosta, esoterica, arcana della storia mondiale. Divinità ed entità terrifiche o benevole che si combattono per il predominio di mondo e persone. Le escatologie di tutti i miti e religioni sono l'esempio testuale classico. Ragnarok, Apocalisse Giovannea, Dajjal islamico: sono solo alcuni esempi. E non ultimo, il ciclico avvicendarsi di vari mondi e realtà dell'induismo e delle religioni asiatiche. Kali la Nera che è anche Durga in un dualismo di tensione emotiva sul pianeta e i suoi abitanti.

E in questo articolo, che può sembrare bizzarro, ma non lo è poi tanto in fondo, relazionato con il difficile momento che stiamo vivendo, si può capire un valore assoluto unico. Nella concezione di storia nascosta escatologica perenne, nel dualismo demonico/divino che si affronta ciclicamente, sta soltanto a noi, sia come singoli individui che come comunità di un inconscio collettivo globale, decidere da che parte stare per salvarci dalle varie catastrofi e momenti critici. Con questo insegnamento potremmo superare questa fase tragica pandemia e altre difficoltà simili del prossimo futuro.