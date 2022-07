I mood tranquilli del reggaeton si contrappongono al ritmo incalzante della batteria.

In radio dal 13 luglio.

Il nuovo brano di Scarecrow, ispirato dai mood dell'ultimo album di Bad Bunny, è un reggaeton dalle vibes chill, intime, ma con una batteria incalzante che non tiene fermo chi ascolta. Arricchito da Southside Ciccio, il pezzo presenta due flow diversi per ogni artista, che contrappone il mood chill/vapor e quello hard e incisivo.

Radiodate: 13 luglio 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/claudio_andolina/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/5KM3CIZbGFnuodJaX1C03b?si=fIZU7F7RQw2XQurziA229g



BIO

Claudio, in arte Scarecrow, è un rapper italiano. Classe 01, nasce a Palermo ed inizia all'età di 18 anni il suo percorso artistico. A causa di vari traumi vissuti in passato, inizia a scrivere molti pezzi che non pubblica mai. Ha flow e metriche molto variabili, che gli permettono di distinguersi dalla massa. Nel 2021 con l'uscita del brano "Lacrime", prodotto da Nathys e distribuito da BeliveMusicItalia sotto l'etichetta Visory Recods, Scarecrow entra nella playlist editoriale "Novità Rap Italiano", e ha così l'occasione di collaborare con molti artisti che lo aiutano nella realizzazione del suo ultimo progetto.