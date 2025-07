MNF (Me ne fotto) di Il Profilo (feat. Newtone) è un brano diretto e liberatorio, un manifesto personale contro i giudizi e le voci di chi parla senza conoscere. Con un sound pop elettronico dal profumo estivo, leggero ma deciso, il pezzo scorre come una brezza calda che accarezza ma non chiede il permesso. Il Profilo racconta la fierezza di chi ha scelto di fregarsene, di chi non si piega alle aspettative e cammina per la propria strada senza voltarsi, “Il leone non teme le pecore” diventa la frase chiave di un brano che è insieme sfogo, rivincita e libertà. Perfetto per chi cerca un inno alla propria autenticità, da ascoltare a volume alto mentre si lascia alle spalle tutto il superfluo.

Lorenzo dice: "La musica mi ha travolto sin da bambino, ho alcune riprese in VHS in cui cantavo con i microfoni giocattolo già a 3 anni, ma la mia passione più grande è scrivere testi e cantare le mie canzoni, crescendo è diventata una necessità per la mia serenità, insomma fare musica mi fa stare bene!; Mi piace partecipare a contest e festival, confrontarmi con gli altri, conoscere tanti artisti e tanta gente che apprezza ciò che fai. Amo suonare e cantare live in giro, locali, piazzette, ogni posto è buono per fare ciò che piace. In fondo la musica è condivisione, aggregazione, ed ha il potere di unire chiunque senza nessuna barriera."

https://www.youtube.com/watch?v=Ic39T28Iebk

Biografia

Lorenzo Toma, in arte IL PROFILO, è un giovane cantautore salentino, il suo sogno più grande è raccontarsi alla gente attraverso le sue canzoni. Nel corso degli anni partecipa a vari concorsi canori e suona live nei locali del territorio con la sua band, iniziando la cosiddetta “gavetta musicale”.

Pubblica il suo primo singolo “ventiduezerouno” nel Dicembre del 2020, seguito rispettivamente da “la mia felpa” e “blazer blue” nel 2021. A Giugno 2022 pubblica “tuttattaccato” e nel 2023 con “Margherita con grana” e “Simba” inizia a conquistare il cuore e la fiducia della gente che lo segue e lo ascolta. Nel 2024 pubblica “Il giorno dopo” che segna l’inizio di un percorso un po’ più intimo e personale dell’artista. Venerdì 30 Maggio 2025 pubblica il suo primo album di inediti, dal titolo “NORVEGIA”, con etichetta DMB Production di Rory Di Benedetto e distribuzione Altafonte Italia.

Il singolo estivo estratto dall’album è MNF (Me Ne Fotto) scritto a 4 mani insieme al rapper emergente NEWTONE.

INSTAGRAM https://www.instagram.com/lorenzo_ilprofilo/

SPOTIFY https://open.spotify.com/intl-it/artist/4cDyqDxH8ffoCELP4RLuiT

TIK TOK https://www.tiktok.com/@lorenzo_ilprofilo?_t=ZN-8xT6rFqFS22&_r=1