61ª EDIZIONE “PREMIO NAZIONALE FRASCATI POESIA ANTONIO SECCARECCIA”

I FINALISTI

I tre poeti finalisti della 61ª edizione del «Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia»:

LUCA ALVINO: Cento sonetti indie (Interno Poesia)

SIMONE DI BIASIO: Panasonica (Il Ponte del Sale)

ANTONIO DI MAURO: Società Italiana Spiriti (Stampa)

Luca Alvino (Roma, 1970) ha pubblicato Il poema della leggerezza (Bulzoni, 1998) sull’Alcyone di Gabriele d’Annunzio; Il dettaglio e l’infinito (Castelvecchi, 2018), una raccolta di saggi su Philip Roth, Abraham Yehoshua, James Salter. Cento sonetti indie (2021) è la sua opera prima di poesia.

Simone di Biasio (Fondi, 1988) vive a Roma. Guardare la radio è il suo primo saggio di comunicazione e storia dei media (Mimesis, 2016). Nella cittadina natale ha fondato l’Associazione Culturale “Libero de Libero”. Ha pubblicato le raccolte poetiche Assenti ingiustificati (2013), Partita Penelope (2016).

Antonio Di Mauro é nato ad Aci Bonaccorsi (Catania) nel 1950. I suoi titoli: Diagramma (1972), Quartiere d’inverno (1986), Acque del fondale (2003), Il poemetto Pietà del figlio e la sequenza Diario clinico del suo Società Italiana Spiriti (2020) erano apparsi nell’“Almanacco dello Specchio” (2008) e in “Gradiva” (2018).

SEGNALATO ALL’UNANIMITÀ DALLA GIURIA: Daniele Cavicchia, per il suo Il guscio delle cose (Passigli).

Come di consuetudine, studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori del territorio lavoreranno sui libri dei tre poeti. Sarà cura dell’Associazione “Frascati Poesia” comunicare per tempo la data in cui verrà proclamato il vincitore della 61ª edizione di questo ancora duro 2021. Già lo scorso anno ci fu impedito di incontrarci: per onorare i tre premiati e il centenario della nascita del poeta Antonio Seccareccia che fortemente volle questa “festa” della poesia insieme con Giorgio Caproni e Ugo Reale.

Il Premio è organizzato dall’Associazione “Frascati Poesia” in collaborazione con il Comune di Frascati.



Per maggiori informazioni:

“Associazione Frascati Poesia”, tel. 0694184575. E-mail: [email protected] - Sito internet: www.frascatipoesia.it