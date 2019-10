Alessandra Nicita con "Per nessun motivo al mondo" riceve "Premio Giancarlo Bigazzi 2019"

Alessandra Nicita in finale per il Premio "Mia Martini 2019" nella sezione Nuove Proposte con il brano "PER NESSUN MOTIVO AL MONDO", ha ricevuto il "Premio Giancarlo Bigazzi" per la canzone d’autore.

"PER NESSUN MOTIVO AL MONDO" commenta la cantautrice: "E' un grido di speranza, un inno alla vita e alla voglia di non arrendersi mai". Le note, la melodia e il ritmo ricordano un approccio malinconico ma al tempo stesso vivo e poetico in stile cantautorale.

Chi ha avuto la fortuna di conoscere Alessandra Nicita comprende il talento e l'umiltà di una cantautrice forse d'altri tempi. Un'artista poliedrica, che sa passare da brani leggeri seppur impegnati socialmente, come il suo singolo "Carolina Carolina", a brani di maggiore profondità come questo che la vede tra i finalisti del Premio Mia Martini.

Il testo scorre veloce e aiuta a pensare che nella vita non ci si deve arrendere e si deve restare sempre se stessi. Un testo che Alessandra ha scritto quasi di getto, come spesso capita ad un artista ispirato.

Già disponibile in radio, sulle piattaforme e negli store il brano "PER NESSUN MOTIVO AL MONDO" (prodotto da PopArt e distribuito da Azzurra Music) è stato realizzato con la direzione artistica di Mauro D'Angelo.