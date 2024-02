”Borghi d’Europa e la collaborazione informativa con il Parlamento Europeo” è una iniziativa inserita nel progetto che rinnova ogni cinque anni la scelta dei luoghi da valorizzare e far conoscere.

In occasione delle elezioni europee 2024 (così come era avvenuto nel 2019), la rete di informazione Borghi d’Europa riprende infatti la selezione dei Territori da inserire nei progetti del prossimo quinquennio.

In collaborazione con il Parlamento Europeo e la sua community insieme-per.eu Borghi d’Europa accompagna le azioni delle istituzioni europee affiancandole nel sollecitare la partecipazione dei cittadini dei Borghi alla consultazione europea.

insieme-per.eu è una comunità di persone che credono nella democrazia e che vogliono darle un significato reale con l’avvicinarsi delle prossime elezioni europee. Mette in contatto persone provenienti da tutta Europa perché possano incontrarsi, condividere conoscenze e acquisire nuove competenze, incoraggiando nel contempo altre persone a votare nel 2024.

Avvicinare l’Europa alle comunità locali

La rete europea di consiglieri regionali e locali è un’iniziativa a cura delle istituzioni dell’Unione europea e rivolta ai rappresentanti politici eletti con un mandato a livello regionale o locale in uno degli Stati membri dell’UE. Chiunque, nella sua funzione di consigliere locale o regionale, sia interessato a saperne di più su ciò che l’UE può fare per la sua comunità locale, a entrare in contatto con i membri del Comitato europeo delle regioni (CdR), a condividere punti di vista e a fare rete con altri consiglieri di tutta Europa, è il benvenuto sulla rete di #EUCouncillors.

Borghi d’Europa ha scelto di inserire Solopaca (Campania, rete BELC), nei progetti di collaborazione informativa



Solopaca è un comune Campano in Provincia di Benevento da cui dista solo 20 km al Nord-Ovest di Benevento la più grande città nelle vicinanze.

e si trova nel Parco regionale del Taburno-Camposauro.

Il territorio di Solopaca fu abitato, fin dalla preistoria, ma le più significative documentazioni partono dal periodo medievale, e raggiungono i massimo splendore nel XVIII secolo.

Sotto i Normanni, Solopaca fece parte prima della contea di Aversa, poi di Caserta, mentre nel 1268 Carlo I d’Angiò concesse a Guglielmo di Belmonte il feudo di Telese, di cui faceva parte anche Solopaca. Successivamente il territorio fu feudo delle più grandi famiglie della nobiltà napoletana e da ultimo dei Ceva Grimaldi. A questo periodo risalgono la costruzione della Chiesa del SS. Corpo di Cristo, il Palazzo Ducale, le chiese di San Mauro e San Martino. Con la costruzione della Via Nuova, voluta dal Duca Antonio Maria Ceva Grimaldi,per collegare il Palazzo Ducale alla Chiesa del SS. Corpo di Cristo e alla Chiesa di San Mauro, Solopaca assunse l’attuale aspetto urbanistico.

Nel1860, infine, entrò a far parte della provincia di Benevento.

Oggi Solopaca è fra i centri economici più attivi del Sannio, noto per la produzione di vino ed in particolar modo del Solopaca DOC bianco e rosso, nonché di Aglianico e Falanghina, famoso in tutto il mondo. Proprio questi vini sono protagonisti della Festa dell’uva, che si tiene la seconda domenica di settembre.