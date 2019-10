“Il Burattino Delle Stelle” (Pop Art /Azzurra Music) è il nuovo album di Marco Malatesta disponibile in tutti gli store digitali e sulle principali piattaforme streaming.

“Il Burattino Delle Stelle” rappresenta una tappa importante del percorso artistico del cantautore abruzzese, che ha raccontato nel suo canale di YouTube (http://bit.ly/2nDZZI5), per la rubrica “I Ganci del Burattino”, la genesi delle nove canzoni, che compongono l’album e le sensazioni vissute nell’ascolto dei dieci dischi fondamentali, che lo hanno influenzato durante la creazione del suo ultimo lavoro discografico.

A proposito di questo brano, il cantautore dichiara: “Ho scelto di scrivere ed interpretare questo brano per lanciare un input a me stesso. De Andrè affermava che la solitudine è un pregio per chi se la sceglie ed un enorme fardello per chi la subisce. Io, fortunatamente, ho ancora la possibilità di scegliermela ma per tante cose esiste il piacere della condivisione. Diciamo che Svegliati è un semplice consiglio che mi regalo a costo zero”.

“Il Burattino Delle Stelle” è un album cantautorale moderno, in cui musica e parole si accompagnano in una danza fatta di storie e personaggi, dove gli umori si incrociano con gli amori e le sensazioni con i profumi della migliore musica italiana.

Questa la tracklist del disco: "L’Epulone", "La Scultrice di luce", "L’Amore è voce", "Svegliati", "Il Burattino delle stelle", "Comete", "Paolo e Francesca", "L’amante delle accordature", "Caravaggio".