Ai premi di metà stagione, assegnati per il 7° anno consecutivo dalla Hollywood Critics Association, gli Astra Midseason Awards, ha vinto Dune: Part Two che si è imposto in 3 categorie tra cui miglior film e miglior regia.

Seguono con 2 premi Challengers (miglior attrice, miglior script) e Love Lies Bleeding (miglior film indipendente, miglior attrice non protagonista)

Nelle precedenti edizioni vinsero Black Panther, Booksmart, Da 5 Bloods, In The Heights, il vincitore degli Oscar 2023 Everything Everywhere All At Once e Past Lives.