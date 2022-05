Non c'è stata storia nelle qualifiche del GP di Monaco. Sul circuito di Montecarlo, Leclerc è stato nettamente il migliore conquistando, come lo scorso anno, la pole con il tempo di 1:11.376.

Un tempo più lento di poco più di un secondo rispetto al tempo del 2021, ma le nuove monoposto sono molto più pesanti rispetto alle vetture della scorsa stagione. Comunque, il pilota monegasco probabilmente avrebbe potuto scendere sotto l'1:11 se il suo ultimo tentativo, dove aveva migliorato i tempi nei primi due settori, non fosse stato vanificato dall'incidente di Perez, che alla Portier è finito con la sua Red Bull sulle barriere, facendo decidere la direzione gara di esporre bandiera rossa, facendo così terminare le qualifiche in anticipo.

A fianco di Leclerc partirà il suo compagno di squadra, Carlos Sainz, in ritardo di 225 millesimi, che a fine qualifica per evitare Perez è finito in testacoda andando a sbattere con la ruota posteriore sinistra su quella anteriore destra della Red Bull, intraversata, del pilota messicano. Speriamo che lo spagnolo non abbia danneggiato la sospensione.

Delle due Red Bull, Solo Perez, sua la terza posizione in griglia, ha dato la sensazione di poter infastidire le vetture di Maranello, mentre Verstappen, oggi piuttosto in ombra, partirà quarto a quasi 3 decimi dal miglior tempo.

Inutile aggiungere che anche domani, a meno di imprevisti ed incidenti, la vittoria nella gara sarà una questione tra Ferrari e Red Bull, con le rosse che sono però favorite, anche per il fatto di partire in prima fila... circostanza non secondaria a Montecarlo.

Per quanto riguarda gli "altri", il migliore è stato Lando Norris (McLaren) seguito dalla Mercedes di Russell e dalla Alpine di Alonso che, anche lui, nell'ultimo tentativo in Q3 è finito sulle barriere alla Mirabeau.

Solo ottavo Hamilton, con l'altra Mercedes, che ha preceduto Vettel (Aston Martin) e Ocon (Alpine). Alfa Romeo e Haas, quest'oggi, non sono andate oltre la Q2 così come l'Alpha Tauri.

Domenica a Montecarlo è prevista pioggia, ma solo nella notte, per cui la gara, che partirà alla 15, dovrebbe svolgersi su pista asciutta.