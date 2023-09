A seguito dell’intervento del Consigliere comunale Lorenzo Italiano in merito agli sversamenti in località Fossazzo in zona depuratore, l’Amministrazione comunale ha comunicato quanto segue: “Con riferimento alla denuncia mascherata da interrogazione del 04/09 u.s., sollecitata in data odierna dal Consigliere Lorenzo Italiano, con la quale si rileva (erroneamente) uno sversamento di acque nere del depuratore sulla spiaggia e si chiede l’interdizione della balneazione senza aver preliminarmente né richiesto, né acquisito alcuna informazione dagli Enti preposti, stante il suscitato presunto allarme sociale, amplificato peraltro sulla stampa e sui social, l’Amministrazione ha formalmente incaricato un legale di fiducia per agire nelle competenti sedi a tutela dell’immagine dell’Ente”.