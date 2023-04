Negli anticipi del venerdì della 30.a giornata di Serie A, si sono registrati i successi di Cremonese e Lazio.

La squadra di Ballardini, con la vittoria per 1-0 ottenuta nel pomeriggio ai danni dell'Empoli, conquista il secondo successo consecutivo in Serie A... non accadeva dal 1996 con Gigi Simoni alla guida dei grigiorossi. Allo Zini i padroni trovano il gol partita dopo solo 4 minuti, grazie a Dessers che di sinistro mette in rete la palla ricevuta da Sernicola.

L'Empoli cerca di reagire, ma al 24' è ancora la Cremonese, questa volta con Tsadjout, a rendersi pericolosa. Anche nella ripresa le occasioni migliori sono per i grigiorossi, senza però che né Tsadjout né Sernicola riescano a siglare la rete del 2-0.

Mentre l'Empoli rimane fermo a quota 32, con questa vittoria la Cremonese si porta in classifica a 19 punti, a -7 dal quartultimo posto occupato dallo Spezia, sconfitto in serata dalla Lazio. Con 24 punti in palio le possibilità per la Cremonese di lottare per un posto in Serie A anche nella prossima stagione sono più che concrete.



Come appena accennato, nel proprio stadio lo Spezia ieri sera è stato sconfitto con un netto 3-0 dalla Lazio che ottiene così la quarta vittoria e l'ottavo risultato utile consecutivo in campionato, consolidando il secondo posto in classifica con 61 punti, a + 8 dalla Roma che però ha una partita in meno.

Lo Spezia inizia benissimo e va vicino al gol già dopo due minuti con Bourabia, il cui tiro colpisce la traversa. Al 12' sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi, stavolta con Nzola, il cui colpo di testa termina però di poco a lato. Dopo la mezz'ora la Lazio va in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Immobile e nella stessa azione sfiorano il raddoppio poco prima dell'intervallo, con Immobile prima e poi con Luis Alberto.

Nella ripresa il 2-0 arriva dopo solo 7 minuti, grazie a Felipe Anderson, che conclude in rete una bella azione corale. Lo Spezia non demorde e continua a spingere, anche se la Lazio controlla pur anche grazie a qualche intervento di Provedeò, lo Spezia prova a rientrare in partita, ma Provedel.

All'84' i liguri rimangono in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Ampadou. Marcos Antonio, da poco entrato, ne approfitta cinque minuti dopo con una galoppata solitaria in cui si fa beffe di due difensori e del portiere Drawgosky, siglando il gol del definitivo 3-0.