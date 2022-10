Sul circuito internazionale di Sepang è stato Jorge Martin (Pramac) a conquistare la pole del GP di Malesia con il tempo di 1'57.790, nuovo record della pista, più veloce di quasi mezzo secondo dell'altra Ducati di Enea Bastianini (team Gresini) e di oltre 6 decimi della Honda di Marc Marquez, sempre più a suo agio in pista dopo i problemi alla vista e alla spalla che lo hanno accompagnato per tutta la stagione.

Solo Bastianini, tra i piloti in lizza per il mondiale, è riuscito a far bene. Francesco Bagnaia (Ducati) e Aleix Espargaro (Aprilia) sono finiti nella ghiaia a fine sessione e partiranno, rispettivamente, dalla nona e dalla decima posizione in griglia. Fabio Quartararo (Yamaha) non è caduto, ma ci è andato vicino... anche lui tradito dalle "buche" di Sepang e ha dovuto abortire il giro "buono" e domenica partirà dall'ultima casella della quarta fila.

Da ricordare che essendo la penultima gara della stagione, quella in Malesia, a seconda dei piazzamenti, potrebbe diventare decisiva per l'assegnazione del mondiale, anche se il feeling con Sepang del pilota torinese della Ducati ufficiale sembra essere scarso, visto che sabato è caduto due volte. Va però ricordato che Quartararo, suo più immediato inseguitore, potrebbe gareggiare con l'handicap, a seguito di una scivolata nella FP4, che gli ha creato un problema ad una mano.



Questa la classifica dei 12 migliori tempi:

01. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 1:57.790

02. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0.456

03. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0.664

04. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 0.700

05. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.785

06. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 0.789

07. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.864

08. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.976

09. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 1.072

10. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 1.145

11. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 1.355

12. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 1.425



La gara, domenica, prenderà il via alle ore 9.