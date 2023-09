“Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». (Vangelo di Giovanni 13, 34-35)

Da duemila anni le parole di Gesù sono contraddette dall’agire dei cristiani che, nel frattempo, oltre a essersi combattuti e massacrati in ogni tempo, hanno fatto in modo di dividersi su ogni cosa: dottrina, prassi liturgica, etc.

Ma nel mondo contemporaneo, contrassegnato da divisioni e conflitti, il dialogo ecumenico emerge come un'opportunità vitale, un ponte che collega le diverse denominazioni cristiane in un'impresa comune: la ricerca dell'unità e della comprensione reciproca per la costruzione di un mondo nuovo. Questo dialogo, spesso sottovalutato o ignorato, è ora più essenziale che mai. Rappresenta una dimostrazione di bellezza che risplende nella diversità delle tradizioni cristiane.

L'ecumenismo è il movimento che cerca di promuovere la collaborazione e l'unità tra le diverse denominazioni cristiane. Si basa sulla convinzione che, nonostante le differenze teologiche e liturgiche, tutti i cristiani condividano una fede comune in Gesù Cristo e nell'amore per il prossimo. Questo dialogo non si limita alla reciproca comprensione, ma spinge anche verso azioni comuni per affrontare le sfide globali.

Uno dei motivi principali per cui il dialogo ecumenico è essenziale è la sua capacità di promuovere la pace e la riconciliazione. In un mondo segnato da conflitti religiosi e divisioni, l'unità tra le diverse denominazioni cristiane invia un potente messaggio di coesione e armonia. Come disse una volta il reverendo Martin Luther King Jr., "L'unità è la grande necessità del momento."

Inoltre, il dialogo ecumenico promuove la comprensione reciproca tra le denominazioni cristiane. Ciò significa ascoltare le diverse prospettive teologiche e liturgiche e cercare punti di convergenza. Questo non solo arricchisce la fede di ciascuna denominazione, ma apre anche la porta a nuove interpretazioni e riflessioni.

Un esempio di successo del dialogo ecumenico è il Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC), un'organizzazione che riunisce diverse tradizioni cristiane. Il CEC ha lavorato per promuovere l'unità tra le chiese, ma anche per affrontare questioni sociali urgenti come la giustizia economica, l'ambiente e i diritti umani.

La bellezza del dialogo ecumenico risiede anche nella sua capacità di celebrare le differenze senza separazione. Ciascuna denominazione porta con sé un patrimonio unico di fede, tradizione e liturgia. Il dialogo ecumenico consente di condividere e apprezzare queste diversità, creando così un mosaico di fede cristiana che riflette la ricchezza della sua storia.

Perché il dialogo ecumenico è un atto di bellezza che risplende nella diversità delle tradizioni cristiane. È una necessità per affrontare le divisioni e promuovere la pace nel mondo contemporaneo. È un ponte che collega le diverse denominazioni in un cammino comune verso l'unità. Come disse il teologo Hans Urs von Balthasar, "L'unità nella diversità è il vero miracolo." In questo spirito, il dialogo ecumenico è un miracolo che ci ricorda che siamo tutti chiamati a essere una famiglia cristiana unita in un mondo sempre più disunito.