Il 24 ottobre 2024, dalle ore 18.30 alle 21.00, verrà inaugurata la nuova installazione dell'artista Patrizio Travagli presso il ristorante Il Magnifico, all’interno del prestigioso hotel IL Tornabuoni, situato in uno dei palazzi più antichi di Firenze e da settembre 2023 parte della collezione VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels.

Il ristorante Il Magnifico, sarà lo scenario ideale per la straordinaria installazione dell'artista fiorentino. L'opera, creata in esclusiva per questo luogo, sfida la percezione del pubblico attraverso un'affascinante interazione di riflessi e illusioni.

Patrizio Travagli, artista fiorentino nato nel 1972 e diplomato all'Accademia di Belle Arti di Firenze, è rinomato a livello internazionale per le sue installazioni luminose e l'uso innovativo di concetti spaziali e architettonici. Le sue opere, esposte in prestigiosi musei e gallerie di tutto il mondo, esplorano temi legati alla percezione, come dimostrato dalla serie Mirrors.

La serie Mirrors è una riflessione sullo specchio come rappresentazione della cultura occidentale. L’obiettivo delle opere di Travagli è quello di trasformare il concetto di specchio da simbolo della vanità e predominanza dell’io in uno strumento di introspezione e dialogo tra identità opposte: l’Altro e lo Stesso, l’Identità e la Differenza.

In questa installazione, lo specchio diventa una soglia tra due mondi, creando un'esperienza immersiva che porta lo spettatore in un luogo dove le regole dello spazio si trasformano e l'ego si dissolve.

“È stato un piacere per me accettare l’invito di Marco Del Lama, General Manager de IL Tornabuoni, di portare il mio lavoro all’interno degli spazi dell’albergo. Qualsiasi luogo pubblico, come in questo caso il ristorante Il Magnifico, offre all’artista la possibilità di una fruizione più naturale dell’opera: un’immersione maggiore nello spirito della stessa. L’installazione è stata pensata specificamente per gli spazi del ristorante, creando una prospettiva inusuale e avvolgente” afferma l'artista Patrizio Travagli.

"Siamo entusiasti di ospitare l’installazione di Patrizio Travagli presso il Ristorante Il Magnifico. I nostri ospiti avranno l'opportunità di immergersi in un’atmosfera dove l'arte non è solo da ammirare, ma anche da vivere. Un ambiente in cui arte, cibo, musica, moda e artigianato si intrecciano in modo armonioso, offrendo a chiunque voglia assaporarlo un'esperienza emozionale a tutto tondo. Ci auguriamo che ogni visita diventi un ricordo indimenticabile, un momento di bellezza e creatività che accompagna i nostri clienti mentre gustano i piatti del nostro chef Simone Tarchi" afferma Marco Del Lama, General Manager de IL Tornabuoni.

L'allestimento, curato dallo studio Eutropia Architettura e dall'architetto Vittorio Bonelli, tende a creare un filo conduttore che unisce antiquariato e avanguardia, rappresentando una manifestazione tangibile della ricerca e dell'impegno dei progettisti nella promozione di una cultura contemporanea che sia una diretta emanazione della grande storia di Firenze.

L'installazione sarà visitabile fino al 15 gennaio 2025 presso il ristorante "Il Magnifico" di IL Tornabuoni.

Dettagli Evento:

Data: 24 ottobre 2024

Orario: 18.30 – 21.00

Location: Ristorante "Il Magnifico", IL Tornabuoni, Firenze

Esposizione: fino al 15 gennaio 2025.

