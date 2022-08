Sono finiti in parità, a reti inviolate, i primi due incontri che hanno aperto la seconda giornata di Serie A.

Torino e Lazio è stata una partita a due volti. Fino al primo quarto del secondo tempo, i granata hanno tenuto il pallino del gioco, pressando la Lazio a uomo fin dalla trequarti avversaria, ma senza creare occasioni da gol clamorose.

La squadra di Sarri ha cercato di difendersi in maniera ordinata, tentando la carta Immobile con ripartenze improvvise.

Quando le energie del Torino hanno cominciato a venir meno, la Lazio è cresciuta e si è resa realmente pericolosa in almeno un paio di occasioni, con Milinkovic-Savic e Immobile. Solo nel finale di gara Sarri ha inserito Luis Alberto che si è inventato alcuni suggerimenti che, se appena di poco più precisi, si sarebbero trasformati in altrettante palle gol. Perché metterlo in campo a partita ormai quasi conclusa?

Il pari è comunque giusto ed entrambe le squadre in classifica si portano a 4 punti.



Come già accennato in precedenza, 0-0 è stato anche il risultato di Udine, nonostante alla Dacia Arena si sia disputata una gara che è stata ricca di emozioni.

Nei primi minuti, per un traversone dalla sinistra di Pereyra, toccato da Bronn in area, Aureliano assegna un rigore a favore dell'Udinese per fallo di mano. Richiamato dal VAR al monitor in campo, l'arbitro bolognese cambia idea, perché Bronn sembra colpire la sfera con l'ascella e non col braccio.

Sul finire del primo tempo, per un calcio da dietro insensato quanto inutile ai danni di Mazzocchi, che stava involandosi verso la porta dell'Udinese ma non in zona pericolosa, Aureliano espelle Neuhen Perez, costringendo l'Udinese a disputare un tempo in 10 uomini.

Nei primi 45 minuti, due le occasioni per parte: per la Salernitana con Bonazzoli in rovesciata e Fazio vicino al gol, per l'Udinese con Deulofeu che in una colpisce anche il palo. Nella ripresa la Salernitana potrebbe passare in vantaggio con Walace, Candreva e ancora Bonazzoli, ma Silvestri nega la vittoria alla squadra di Nicola che, come l'Udinese conquista il primo punto in questa stagione.







Crediti immagine: twitter.com/TorinoFC_1906/status/1561016695212412929