Un uomo identificato come Roberto Gleboni, un cinquantenne dipendente del servizio forestale Forestas, questa mattina ha aperto il fuoco contro i suoi familiari in due diverse abitazioni. La prima scena del crimine è stata la sua casa in via Gonario Pinna, dove ha ucciso la moglie Giusi e la figlia maggiore Martina, di 26 anni. Ha poi ferito gravemente i suoi altri due figli, di 8 anni e 10 anni (uno di questi è deceduto in ospedale), oltre al padrone di casa (l'abitazione della famiglia era in affitto) che era intervenuto per cercare di fermarlo.

Dopo aver compiuto il primo massacro, Gleboni si è recato in casa della madre, situata a pochi chilometri di distanza, sparandole alla testa e ferendola gravemente. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è tolto la vita.

Immediato è stato l'intervento del 118, e quello di polizia e carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le autorità stanno anche cercando di capire il movente che ha spinto Gleboni a compiere un gesto così estremo. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo potrebbe aver agito in preda a un raptus di follia, ma non si escludono altre ipotesi.