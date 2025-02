Il 18 gennaio 2025 si è tenuto presso la Real Cappella del tesoro di San Gennaro di Napoli il 13° Concerto per la Pace che promuove la Cultura e il Dialogo fra le nazioni, evento realizzato dal Club per l'UNESCO di Bisceglie e quello di Napoli. A coaduviare il tutto è stata la scrittrice e fotoreporter Pina Catino, presidente del Club per l'UNESCO di Bisceglie; inoltre vi hanno partecipato parecchi enti e associazioni che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

La cultura della pace è un'ideologia che l'uomo persegue da sempre, ma non è impossibile da attuare, partendo dallo stare in pace con noi stessi e dalle persone vicino a noi, per poi muoversi a livello globale nel pieno rispetto delle etnie e delle culture altrui. Ciò viene confermato dalle parole del Sindaco di, il Dott.. La cultura della pace quando si insedia nel cuore di chi la brama, allora non è più ideologia ma diventa istituzione e le sue radici diventano talmente solide che difficilmente possono essere abbattute. Quando quello in cui crediamo traspare da noi, non facciamo altro che attirare persone, enti, associazioni e movimenti che perseguono il nostro stesso scopo.

A rappresentare l'ideologia di pace perfetta sono i bambini che, dopo aver bisticciato, sono lì, a giocare di nuovo insieme, come se nulla fosse accaduto ed è per questo che, ascoltandoli mentre cantano l'Inno Nazionale e l'Inno alla Pace, è sembrato che dalla loro anima pura sia fuoriuscito il, il Vangelo e la cultura della solidarietà. Toccante il discorso della Presidente del Club per l'UNESCO di Bisceglie, Pina Catino, che sprona a carpire il vero senso della pace, la virtù. Bello vedere il Club per l'UNESCO di Bisceglie e quello di Napoli, insieme alle altre associazioni che hanno dato lustro a questo evento, percorrere un cammino nella fratellanza universale. Oltre ai bambini con la loro performance poetica, sul palco si sono alternati vari artisti tra cui il, M° Antonio Stragapede e l'Ensemble Polifonico Comtessa Do Dia diretta dal M° Ferdinando. Quando l'arte si unisce per dar vita ad un, crea un percorso straordinario per un grande obiettivo.

La ciliegina sulla torta è stata la presentazione del libro di Pina Catino sulla vita di Ettoredi cui una copia è stata donata al suo discendente Donche ha aperto la manifestazione con i suoi saluti manifestando il suo affetto verso la

Dalla poesia alla musica e alla letteratura, tutto coopera al bene di coloro che perseguono la via della pace.

Si ringrazia tutti coloro che hanno reso quest'evento ancora più prestigioso: Don Riccardo Carafa, Duca d'Andria e Castel del Monte; Ph.r Pina Catino, Presidente Club per l'UNESCO di Bisceglie; il Prof. Fortunato Danise, Presidente Club per l'UNESCO di Napoli; il M° Antonio Stragapede; Ruggero Doronzo; M° Angelarosa Graziani; l'Ensemble Polifonico Comtessa Do Dia diretta dal M° Ferdinando De Martino; l'attrice Lucia Creto; Ciro Di Costanzo, scrittore e poeta; i maestri docenti del Laboratorio Musicale Spazio Comunale Biblioteca Annalisa Durante, M° Mario Creto, M° Maria Esempio; gli alunni delle classi IV e V del 2° circolo didattico "Prof. Vincenzo Caputi" di Bisceglie; i docenti accompagnatori; l'Avv. Domenico Gattulli; il Dott. Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie; il Dott. Cosimo Cannito, sindaco di Barletta; il Dott. Antonio Vacca, sindaco di San Pietro Infine; l'Ins. Agata Angelico; il Dott. Domenico Blasi;il Prof. Pierfranco Bruni; il Dott. Massimo M. Civale; il Dott. Massimo Diodati; l'Avv. Umberto Masucci, la Dott. Geol. Marianna Morabito,la Dott.ssa Simona Ricciardelli; la Prof.ssa Daniela Ruggiero; la Dott.ssa Annamaria Scardaccione; il Dott. Vito L. Totorizzo; Il Dott. Nino Vinella.