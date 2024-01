Questa notte conosceremo i verdetti dei Golden Globe, i riconoscimenti assegnati dalla stampa estera che lavora a Hollywood.

In base alle previsioni Oppenheimer dovrebbe vincere in 4 categorie (film drammatico, regia, supporter maschile, colonna sonora) seguito da Barbie con 3 premi (blockbuster, script, canzone). 2 premi invece per Povere Creature (comedy/musical, attrice) (anche se al momento Barbie è in testa anche nelle previsioni per il miglior film comedy/musical).

2 premi per The Holdovers (supporter femminile, attore). 1 premio per Killers of the Flower Moon (attrice), Maestro (attore), Spider-man: Across the Spider Verse (animazione), Anatomy of a Fall (internazionale).

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le possibili alternative, categoria per categoria: da chi vincerà a chi potrebbe vincere, dai favoriti della critica americana ai più nominati fino a questo momento, tra analisi, statistiche e altro ancora.