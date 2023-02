La BIT Borsa Internazionale del Turismo, la più prestigiosa manifestazione del settore turistico in Italia, apre a Milano il 12 febbraio negli spazi di Allian MiCo, con ottime prospettive per lo sviluppo del settore turistico sia in Italia che all'Estero.

Il numero di turisti in Italia nel 2022 è raddoppiato rispetto l'anno precedente ed è, ormai, molto vicino ai livelli pre-pandemia.

Nel mondo lo scorso anno ci sono stati oltre 900 milioni di persone che hanno viaggiato all'estero, per due terzi delle quali la destinazione è stata l'Europa...