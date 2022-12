Che succede a dicembre al Circus beatcblub - Brescia, da diversi anni? Si balla, praticamente senza soluzione di continuità, spesso con artisti celeberrimi e party di qualità assoluta, che si aggiungono alla scatenata squadra di artisti del club, l'affermata Circus family di cui fanno parte, tra gli altri, Dr.Space, Brio, Francesco Toma, Actg, Simo Loda…

Il 22/12, giovedì, ecco un evento speciale firmato Rehab: special guest è Damianito, il dj del celebre rapper Salmo. Quasi 30.000 fan su Instagram, è "campione del mondo" di mix, ovvero ha vinto l'importante contest internazionale Red Bull 3Style.

La sera dopo, il 23/12 ecco un casslco venerdì Off Beat, con Dr.Space al mixer con Dader; Paolo Q Toma al microfono.

Domenica 25 dicembre, ovvero la notte che va da Natale a Santo Stefano, un altro classico di Natale, ovvero il party pop / urban Vida Loca prende possesso del Circus per un appuntamento tutto da vivere con le splendide dancer di Vida Loca, il ritmo di dj scatenati come Giulia Alberti e Tommy Luciani, pandoro, panettone e tutto ciò che serve per far festa fino al mattino…

La sera dopo, lunedì 26/12 il party Panorama ospita invece Hugel (nella foto), top dj francese da quasi 6 milioni di ascoltatori al mese su Spotify. E' infatti lui ad aver remixato qualche tempo fa "Bella Ciao" di El Profesor, colonna sonora de La Casa di Carta. Il suo sound folle ed eclettico per ogni genere di party e gusto personale in ambito dance e dintorni.

L'anno '22 di Circus beatclub - Brescia si chiude il 27/12 con uno scatenate Student Party, in collaborazione con Ae Staff. E' Winter in Wonderland.





Riassumendo, Tra il il 7 del 27 dicembre Circus beatclub, la disco di riferimento per chi a Brescia vuol muoversi a tempo con un certo stile propone ben 13 party tutti da ballare. 13 appuntamenti da non perdere in 20 giorni è un ritmo degno di Ibiza d'estate, non di Brescia a dicembre, ma ormai il ritmo è consolidato. E' infatti ormai una tradizione, per lo staff del Circus, proporre una quantità notevolissima di feste che si conclude subito prima di Capodanno, una festa che invece si può vivere con i propri amici altrove, magari lontano da Brescia...



Circus Beatclub - Brescia

Via Dalmazia 127, 25125 Brescia

www.instagram.com/circusbeatclub

www.circusbeatclub.com [email protected]

info +39 333 210 5400

aperto ogni giovedì (dal 13/10) venerdì, sabato, prefestivi ed eventi speciali

ingresso con consumazione ven. e sab. 15 euro; gio. 15 euro uomo, 10 donna