Su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Il Mottarello", il nuovo singolo di Dan & i suoi fratelli, un brano che parla di luoghi e momenti felici vissuti come un primo o un grande amore, nei quali si ritorna da adulti ricordando il tutto con un po' di nostalgia.

Dan & i suoi fratelli sono una band dalle sonorità vintage, con un crossover decisamente moderno. Dalla Dolce vita Italiana al Rock and Roll degli anni 50/60. Sono molte le esperienze significative della band, tra le quali: The Band su Rai 1 nel 2022, programma e Talent di Carlo Conti, Finalisti ai Fiat Music al Teatro Ariston di Sanremo nel 2018 programma di Red Ronnie, finalisti a Deejay on Stage di Radio Deejay a Riccione nel 2020. Dan come corista di Francesco Gabbani all'Eurovision 2017 a Kiev e conseguente apertura (open act) durante il Tour Estivo dell'artista, di tutta la Band al completo. Sono diverse le esperienze discografiche tra cover rivisitate e brani originali. Nell' estate 2023 viene pubblicato un nuovo singolo “Il Ritornello Semplice” feat. Bobby Solo. Nel 2024 prendono parte ad "Una Voce per San Marino" arrivando in semifinale per rappresentare la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision, con un loro inedito.

