Martin Scorsese ha condiviso le sue impressioni sulla mancata nomination agli Oscar 2024 di Leonardo DiCaprio, protagonista di "Killers of the Flower Moon". In un'intervista a Variety, il regista ha riflettuto sulla mancanza di DiCaprio tra i candidati come miglior attore, sottolineando che nonostante ciò, l'interpretazione dell'attore lascerà un'impronta indelebile nel mondo del cinema.

Scorsese ha espresso il suo rispetto per la maestria attoriale di DiCaprio, evidenziando che la sua performance, anche se non ha ricevuto una nomination, è destinata a essere ricordata e celebrata nel tempo. Ha sottolineato il valore intrinseco dell'arte cinematografica, oltre alle dinamiche delle premiazioni, sottintendendo che il contributo di DiCaprio alla pellicola rimarrà un elemento di rilievo nella storia del cinema.

Questa prospettiva mette in luce l'importanza di valutare il valore artistico delle performance al di là delle competizioni e delle nomination, riconoscendo che l'impatto di un attore può superare i confini degli onori ufficiali. La conversazione di Scorsese offre un'occasione di riflessione sulla natura mutevole delle premiazioni cinematografiche e sulla duratura influenza dell'arte cinematografica.