Nel 2024, continuando a svilupparsi costantemente nel mercato interno, Semir e Balabala hanno ampliato attivamente la propria presenza globale, ottenendo risultati straordinari.

Il gruppo ha registrato una crescita su scala impressionante di quasi 40% nel 2024, dimostrando un modello di business solido e strategie di mercato efficaci. Semir e Balabala hanno portato con successo i loro marchi in 15 paesi e regioni, con un numero di negozi all’estero che supera 100. Questo risultato sottolinea l’appeal globale dei marchi e la loro capacità di adattamento ai mercati internazionali.

Solo nel 2024, il Gruppo Semir ha aperto oltre 30 nuovi negozi in mercati diversificati, tra cui Singapore, Malaysia, Vietnam, Mongolia e Giordania, dimostrando un piano di espansione aggressivo e ben eseguito.

Balabala si è affermata come una forza dominante nei mercati esteri di fascia alta. Ha fatto parlare di sé entrando in centri commerciali premium a Hong Kong, Singapore e altre località chiave.

A dicembre 2024, il suo ingresso nel celebre Pavilion Kuala Lumpur in Malesia e nel Vivo City di Singapore non solo ha arricchito il panorama della moda locale, ma ha anche consolidato la sua posizione come marchio leader nell’abbigliamento per bambini nel segmento high-end internazionale.



Negozio Balabala al Vivo City, Singapore

balabala Store at Pavilion KL, Malaysia

Semir ha compiuto significativi progressi anche nel mercato internazionale. In Vietnam, ha raggiunto una svolta importante aprendo i primi negozi a Hue e Hanoi, segnando un passo cruciale nella sua espansione nel Sudest Asiatico. In soli 2 mesi, ha aperto 2 negozi nell’1UTAMA e nel Sunway Pyramid Mall a Kuala Lumpur, offrendo ai consumatori malesi una selezione curata di abbigliamento comodo e alla moda. Queste espansioni non solo hanno ampliato la presenza globale di Semir, ma hanno anche rafforzato la sua influenza di marca sul mercato internazionale.



Negozio Semir al Times City, Vietnam



Negozio Semir all’1Utama, Malesia

A Hong Kong, Balabala si è consolidata come uno dei marchi di abbigliamento per bambini più grandi e affidabili. La sua ampia presenza e offerta di alta qualità l’hanno resa la scelta preferita dai genitori.

A Singapore, Balabala ha coinvolto i consumatori in un vivace evento di marketing (con attività fotografiche e estrazioni a premi), che non solo ha aumentato la visibilità del marchio, ma ha anche creato un forte senso di comunità e fedeltà tra i clienti locali, rendendo Balabala un nome familiare nel panorama della moda infantile di Singapore.



Evento di marketing a Singapore

Nel 2024, la filiale vietnamita di Semir ha subito una trasformazione strategica, passando da un modello in franchising a uno a gestione diretta, segnalando un impegno più profondo verso il mercato locale.

Integrando l’ingresso nel live-streaming su TikTok, Semir ha sfruttato con successo i social media per attrarre un pubblico più giovane. Questo approccio ha aumentato significativamente l’esposizione del marchio in Vietnam e ha stabilito un nuovo punto di riferimento per i suoi sforzi nel Sudest Asiatico.



Live-stream su TikTok in Vietnam

Nel 2024, il business online estero di Semir ha registrato una crescita esponenziale del 300%. Ha raggiunto clienti in oltre 130 paesi, con impression annuali del marchio che superano 2,5 miliardi. Questo successo online testimonia la capacità di Semir di adattarsi all’era digitale e soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti internazionali.

Grazie a una collaborazione fluida con partner locali e transfrontalieri, Semir ha potuto offrire una vasta gamma di prodotti di alta qualità che hanno ricevuto recensioni entusiastiche dai consumatori globali.

Entrambi i marchi pongono forte enfasi sulla comprensione e sul soddisfacimento delle esigenze uniche dei consumatori locali. Attraverso ricerche di mercato approfondite, abbiamo sviluppato prodotti differenziati che integrano le linee esistenti.

Questa strategia di localizzazione, combinata con soluzioni flessibili nella catena di approvvigionamento e offerte personalizzate, garantisce ai consumatori di diverse regioni un’esperienza di acquisto su misura. Questo approccio centrato sul cliente è stato la base del successo internazionale e della crescita a lungo termine dei marchi.

Balabala — Campagna Ramadan 2024



Attività Offline

Guardando al 2025, il team del business estero di Semir ha un piano ambizioso per la sua attività offline. Espandendo il business in franchising, mira ad ampliare l’influenza del marchio in più mercati e offrire maggiore convenienza ai consumatori.

Parallelamente, l’azienda migliorerà i negozi a gestione diretta, concentrandosi sulla creazione di un’immagine di marca high-end e sul potenziamento dell’esperienza di acquisto. Inoltre, Semir esplorerà attivamente nuove opportunità in altri mercati del Sudest Asiatico, aspirando ad aumentare ulteriormente la sua quota di mercato nella regione.

Attività Online

Semir continuerà a privilegiare la crescita delle entrate online. Ottimizzerà le operazioni sulle piattaforme, migliorerà l’efficienza logistica ed esplorerà modelli innovativi di e-commerce locale per aumentare l’efficienza delle vendite e l’esperienza utente.

Rimanendo al passo con le tendenze locali e le preferenze dei consumatori, Semir mira a mantenere il suo vantaggio competitivo nel mercato globale dell’e-commerce.

Ottimizzazione dei Prodotti

Il Gruppo Semir si impegna a un’innovazione continua e all’ottimizzazione dei prodotti. Si concentrerà sullo sviluppo di categorie di prodotti mirati e best-seller, migliorando l’appeal dei prodotti sotto aspetti come funzionalità, design e packaging. Una strategia differenziata di fornitura permetterà al Gruppo Semir di soddisfare le esigenze diversificate dei consumatori globali, offrendo esperienze uniche e gratificanti.

Mentre i due marchi continuano a navigare nel dinamico mercato internazionale, aspirano a creare ulteriori storie di successo, guidati dall’impegno incrollabile verso qualità, innovazione e soddisfazione del cliente. Con una visione globale e un tocco locale, si preparano a diventare protagonisti ancora più rilevanti nel panorama della moda mondiale, conquistando la fiducia e la fedeltà dei consumatori in tutto il mondo.

