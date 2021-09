Settembre 2021 è decisamente pieno di musica per il dj producer romagnolo Mitch B. Nel post Instagram che accompagna questa foto giustamente si chiede quando potremo tornare a ballare, ma siccome non è un ambito su cui possiamo decidere... ecco che come altri artisti si sta concentrando su ciò che può fare: produrre nuova musica di qualità. Come spesso accade Mitch B. sa prima 'pescare' nel passato musicale, per poi creare musica che sappia emozionare con sonorità nuove che possano emozionare e traccia la strada per nuovo dischi.

E allora ecco "Rise Up", una cover decisamente attuale del classico dei Sunkids. "E' un brano house story che abbiamo voluto riprendere con i Mato Locos ed Aurora", spiega Mitch B. "Le sonorità sono attuali e perfette per rilassarsi in cuffia o nei locali".

C'è anche un altro nuovo brano per Mitch B. a settembe 2021, questa volta prodotto con Zen e Marcello Mazzoli e pubblicato sulla Jango Music, label francese di riferimento. Anche in questo caso è un cover decisamente creativa, di un brano unico originariamente dalla voce unica di Donna Summer e prodotta dal mitico Giorgio Moroder. "Marcello Mazzoli, Zen ed io abbiamo provato a realizzare una nuova versione di un brano che fa ormai parte della storia della musica", racconta Mitch B. "Nella release c'è anche un bel remix dell'amico pugliese Piero Scratch, che ha rivisto il brano in chiave tech house".

MaTo Locos, MITCH B. DJ, Aurora - Rise Up

Spotify: spoti.fi/3mVm4hj

YouTube: https://youtu.be/iV3_z6GX-fU

Beatport: https://www.beatport.com/release/rise-up/3454050

Mitch B., Zen, Marcello Mazzoli - Hot Stuff

YouTube: https://youtu.be/Vi1YHfxw8BU

Beatport: https://www.beatport.com/release/hot-stuff/3456970