Il meritato successo di Enrico Nigiotti ad aprile in tour

Enrico Nigiotti, livornese classe 1987, dopo alcuni anni di "gavetta" in cui ha collaborato con artisti del calibro di Gianna Nannini, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, è arrivato al meritato successo personale con la canzone "Nonno Hollywood", presentata all'ultimo festival di Sanremo.

Il pezzo, che è un emozionate e bel ricordo del proprio nonno, è contenuto nella riedizione dell'album "Cenerentola e altre storie", che include anche l'inedito "La ragazza che raccoglieva il vento", dedicata alla poetessa Alda Merini.

Ad aprile inizierà anche un tour che prenderà il via mercoledì 3 da San Benedetto del Tronto per poi terminare, dopo altre sei date in giro per tutto il Paese, il 23 al Teatro Politeama di Genova.