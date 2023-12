Serie A, Frosinone-Juventus 1-2: Allegri torna a mettere pressione all'Inter

La Juventus batte 2-1 il Frosinone nel lunch match della 17esima giornata di Serie A e torna a farsi sotto all'Inter capolista. I bianconeri la sbloccano al 12' con un gioiello del 2005 Yildiz (inizialmente preferito a Vlahovic), al suo primo gol in bianconero alla prima da titolare. A inizio ripresa Baez trova il meritato pareggio per i padroni di casa, ma all'81' ci pensa il subentrato Vlahovic a mettere a posto le cose, con un gran colpo di testa su assist di McKennie: la giocata che vale i tre punti.



Serie A, Bologna-Atalanta 1-0: Motta a -2 dal Milan, decide Ferguson

Nella diciassettesima giornata di Serie A, il Bologna si aggiudica 1-0 lo scontro diretto con l'Atalanta ed è quarto al -2 dal terzo posto del Milan. Al Dall'Ara, dopo tante occasioni, decide il colpo di testa segnato all'86' da Ferguson su calcio d'angolo battuto da Orsolini, entrato nel corso della ripresa. La formazione di Gasperini recrimina per le occasioni avute da De Ketelaere, Lookman e Muriel e si allontana dalla zona Champions.



Serie A: Ngonge e Djuric rilanciano il Verona, Cagliari battuto 2-0

Il Verona ritrova il successo in Serie A dopo quattro mesi, vincendo per 2-0 contro il Cagliari l’incontro valevole per la diciassettesima giornata. La sblocca la rete di Ngonge al 53’, arrivata subito dopo l’espulsione rimediata da Makoumbou per somma di ammonizioni, poi la chiude Djuric al 90’ su assist di Mboula, Gli uomini di Baroni salgono così a quota quattordici punti in classifica, uno in più proprio dei sardi, sorpassati in classifica.



Serie A: Inter-Lecce 2-0, Bisseck e Barella rispediscono la Juve a -4

Nella 17a giornata di Serie A, l'Inter batte 2-0 il Lecce e rispedisce la Juventus a -4 in classifica, mentre il Milan terzo sprofonda a -11. Senza Lautaro Martinez, i nerazzurri devono ringraziare Bisseck e Barella: il difensore tedesco segna di nuca il primo gol in Serie A (43'), dopo aver colpito poco prima una traversa; il nazionale azzurro chiude il match, dopo uno splendido colpo di tacco di Arnautovic, non sbagliando a tu per tu con Falcone, il migliore dei salentini con una serie di incredibili parate.



Juventus, la procura di Roma avvia un'indagine sul bilancio 2022

La Procura di Roma, che ieri aveva notificato l'atto di chiusura delle indagini relativa alle plusvalenze e manovra stipendi, ha avviato un nuovo fascicolo sul bilancio approvato al 30 giugno del 2022 dalla Juventus. Nel nuovo procedimento, che vedrebbe coinvolti gli ex vertici del club bianconero, finiranno gli atti che la Procura aveva chiesto di acquisire il 6 dicembre scorso.

In una nota risalente proprio a inizio mese la società aveva affermato di avere appreso che a Roma "pendono indagini in relazione a esponenti aziendali per la fattispecie di cui all'art. 2622 codice civile (false comunicazioni sociali, ndr) in ordine al bilancio al 30 giugno 2022" aggiungendo tuttavia che la società "non risulta indagata".



UFFICIALE - Osimhen ha rinnovato! ADL annuncia: "Fatto!"

Adesso è anche ufficiale: Victor Osimhen ha rinnovato con il Napoli! A dare l'annuncio del prolungamento del contratto fino a giugno 2026, è il presidente Aurelio De Laurentiis con il tweet: "Fatto!" e le immagini del momento delle firme col centravanti nigeriano.

Il regalo di Natale preannunciato da ADL. Ieri al Tg1 il patron azzurro aveva preannunciato il rinnovo di Victor Osimhen: "Forse, e dico forse, sarà la sorpresa sotto l'albero di Natale. Buon Natale a tutti". E così è stato, all'antivigilia di Natale il club azzurro e il proprio centravanti si sono legati insieme per un ulteriore stagione: da giugno 2025 il contratto è stato prolungato fino a giugno 2026

Rinnovo con clausola. Nel nuovo contratto di Osimhen col Napoli, secondo i rumors, è stata inserita una clausola rescissoria. Probabilmente sarà valida da luglio 2024, per quanto riguarda il valore dovrebbe aggirarsi sui 130 milioni di euro netti.