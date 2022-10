Unica nota positiva per l'Inter nella sfida odierna contro la Roma, lo stadio Meazza completamente esaurito. Il risultato della partita, invece, non è stato quello che speravano i tifosi sugli spalti, con la Roma che si è aggiudicata il match per 2-1.

I nerazzurri avevano iniziato bene, con Dzeko che trova quasi in avvio il gol dell'ex, anche se il Var lo annulla per la sua posizione di fuorigioco ad inizio azione.

Alla mezz'ora l'Inter va in vantaggio con una bella manovra conclusa da Barella che suggerisce a Dimarco una palla che l'esterno nerazzurro, di prima, indirizza di destro alle spalle di un non attentissimo Rui Patricio.

Dopo qualche minuto di comprensibile sbandamento, la Roma pareggia al 39' con un incredile rete di Dybala che al volo supera Handanovic sfruttando un altrettanto incredibile cross di Spinazzola.

Nella ripresa, al 63', Calhanoglu batte una punizione perfetta, ma la traversa gli nega la soddisfazione del gol, mentre poco dopo è Asllani a sfiorare il palo e il conseguente vantaggio per l'Inter.

Ma nel momento di maggior pressione dei padroni di casa, dopo una quasi occasione fallita da Abraham, subentrato a Dybala, arriva il vantaggio della Roma con Smalling che di testa mette dentro un perfetto cross di Pellegrini, da calcio di punizione. Erano in tre i giallorossi che avrebbero potuto impattare la palla, a dimostrazione dell'errore della difesa interista.

Inzaghi mette in campo tutti gli attaccanti che ha in panchina, ma Rui Patricio non corre pericoli, mentre sono i giallorossi a sfiorare il terzo gol con un contropiede di Abraham.

Con questa vittoria la Roma si porta a 16 punti in classifica, a +4 dall'Inter ferma a 12.

Così Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta della sua squadra:

"Dobbiamo fare di più, lavorare di più sul particolare perché stasera abbiamo perso una partita dove abbiamo preso traverse, creato tanto ma vuol dire che questo quello che stiamo facendo in questo momento non basta. Da allenatore stasera ho avuto una bellissima risposta dalla squadra per quanto riguarda il gioco, per come siamo stati in campo. È normale che ci dispiace per nostri tifosi che ci hanno incitato dall’inizio alla fine, purtroppo dobbiamo leccarci le ferite e ripartire dopo una sconfitta pesante.Sappiamo che martedì andiamo a giocare una partita importante di Champions contro una squadra fortissima. È normale che ci sia delusione dopo la sconfitta di stasera, sicuramente immeritata ma questo è il calcio, a parere mio abbiamo messo in campo la miglior prestazione stagionale e usciamo con una sconfitta pesante che brucia e fa male.I tifosi sono stati straordinari, ci hanno sempre incitato nonostante un momento non semplice. Io avuto una grande risposta dalla squadra che ha fatto quello che doveva fare, dobbiamo lavorare di più sul singolo episodio, come quelli dei gol subiti.La tranquillità la danno anche i risultati, in questo momento paghiamo ogni disattenzione e dobbiamo fare tutti di più. Le sconfitte non portano mai serenità ma in pochi giorni abbiamo analizzato la partita di Udine che non era stata alla nostra altezza mentre in questa partita ho visto tante cose positive che l’anno scorso ci hanno permesso di vincere due trofei e adesso con il lavoro dobbiamo uscire da questa situazione".





Crediti immagine: twitter.com/OfficialASRoma/status/1576278419993600002