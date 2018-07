Recensione dello Xiaomi Mi WiFi 300M Amplifier 2: un piccolo gadget per estendere il segnale e la copertura WiFi

Ormai in tutte le case c'è un router per potersi connettere ad internet. Chi ha una casa abbastanza grande o chi vive in una casa composta da più piani deve però trovare la posizione migliore per il suo apparato per poter avere la copertura Wi-Fi più ampia possibile.

In alcuni casi, però, rimangono delle zone scoperte e questo problema può essere risolto grazie ad un piccolo gadget che costa anche poco. Il dispositivo in questione è lo Xiaomi Mi WiFi 300M Amplifier 2.

Lo Xiaomi Mi WiFi 300M Amplifier 2 è un dispositivo di piccole dimensioni, con la solita qualità Xiaomi, dotato di un chip Ralink con una frequenza di rete di 2.4 GHz, velocità di trasmissione 300 Mbps e interfaccia USB 2.0, può essere facilmente posizionato in vari punti della casa per estendere il segnale e la copertura WiFi.