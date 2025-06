L’albo illustrato che parla a grandi e piccoli del coraggio di essere se stessi.

“Almo, piccola storia di un foglionco che sceglie di essere felice” è il nuovo albo illustrato di Alessandra Negri, pubblicato da Edizioni Babidibù e dedicato ai lettori dai 6 ai 99 anni. Una storia poetica e simbolica che affronta, con delicatezza e vividezza di immagini illustrate dalla stessa autrice, il tema dell’identità, della trasformazione e della libertà di essere se stessi. Il protagonista, Almo, è un foglionco, creatura che nasce dal folklore delle campagne lucchesi, irascibile e un po’ scontrosa, dedita alla predazione e pertanto destinata ad una vita di solitudine. Almo, come ogni foglionco, vive nel suo mondo fatto di abitudini e rigidità. Sotto quella scorza dura, si cela però un desiderio profondo di autenticità, veicolato da una passione davvero insospettabile, tenuta celata con cura, perché non conforme alle aspettative sociali sulla condotta di un foglionco che sia degno di questo nome. Quando però una chiacchierata notturna invita Almo a guardare dentro di sé e a ciò che lo renda davvero felice, Almo inizia un viaggio di consapevolezza che cambierà per sempre la sua idea di sé e degli altri e che lo condurrà infine a percorrere un sentiero di gioia e di socialità condivisa.

Il personaggio del foglionco nasce da un gioco familiare tra l’autrice e i suoi tre figli, durante il periodo di transizione verso una nuova vita. Da una parola scherzosa mutuata da un modo di dire lucchese, “sembri un foglionco!” (ndr: “sembri una puzzola!”), nasce una figura letteraria che incarna la trasformazione personale, un percorso autobiografico che ha caratterizzato la stessa autrice.

A chi è destinato questo albo? Come molti albi illustrati che veicolano significati profondi, gli interlocutori di questo libro non si esauriscono nel lettore bambino, ma includono anche l’adulto che legge al o affianco al bambino e il suo bambino interiore che, con le sue ferite e condizionamenti, vive in profondità nell’essere umano maturo.

Anche grazie alle illustrazioni vivide ed emozionanti che integrano la narrazione, l'albo ha già raccolto grande interesse tra lettori, educatori e appassionati di letteratura per l’infanzia data la sua capacità di unire semplicità narrativa e profondità simbolica.

Alessandra Negri è nata a Roma nel 1979 ed è cresciuta nella Maremma toscana. Dopo la laurea in giurisprudenza e un percorso di alta formazione alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha lavorato per vent’anni nel settore delle energie rinnovabili, tra Torino e Milano. Oggi vive a Montecarlo (LU) con il marito, i tre figli, due cani e una gatta. Qui si occupa di ricezione turistica e scrive albi illustrati. Il suo stile narrativo riflette un equilibrio tra profondità emotiva e leggerezza: una scrittura semplice, accessibile, ma carica di simboli, significati e risonanze intime. Nei suoi albi illustrati, Alessandra esplora il cambiamento come possibilità, restituendo ai giovani lettori (e agli adulti che li accompagnano) il coraggio di abbracciare la propria unicità.

