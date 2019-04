Confermato il record d'incassi annunciato per Avengers: Endgame

Oggi abbiamo avuto conferma di quello che già sapevamo, "Avengers: Endgame" sarà uno dei maggiori successi commerciali della storia del cinema.

Infatti, dopo i primi 3 giorni di programmazione, l'ultimo episodio della squadra dei super eroi della Marvel ha già collezionato record su record in tutto il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti.

In Cina, "Avengers: Endgame", uscito il 24 aprile, ha fatto registrare in un solo giorno l'incredibile incasso di 107,2 milioni di dollari. Naturalmente, "Avengers: Endgame" è stato anche il film più visto nella quasi totalità dei Paesi in cui è uscito: in Oriente, in Europa e in Sud America.

E negli Stati Uniti? "Avengers: Endgame" ha stabilito un record per le anteprime del giovedì con 60 milioni di dollari, battendo quello stabilito nel 2015 da "Star Wars: il Risveglio della Forza" con 57 milioni.

In base alle stime della Disney, negli Stati Uniti l'ultimo episodio di Avengers incasserà in questo primo fine settimana una cifra che si aggirerà intorno ai 300 milioni, demolendo il record del precedente film "Avengers: Infinity War" che aveva fatto registrare quasi 258 milioni.

Ad oggi, i record d'incasso a livello mondiale per una pellicola, registrati nel primo weekend di uscita, vedono in testa "Avengers: Infinity War" con 640 milioni di dollari, seguito da "Fast & Furious 8" con 443 milioni.