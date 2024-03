Il nuovo singolo di Lucariello, L'Elfo e Funkyman - In radio dal 15 marzo

“Figli del fuoco” è il nuovo brano di Lucariello, L'Elfo e Funkyman disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 15 marzo.

È un brano rap con ritornello melodico, il mood è riflessivo ma allo stesso tempo potente e motivazionale. La produzione è ricca di suoni contemporanei ma con la forza dei classici hip hop. Questo brano si distingue per la sua audace combinazione di linguaggi e stili, trattando il tema dei reati evidenziando come molte persone siano spinte a commetterli a causa della fame, della rabbia o delle circostanze avverse in cui sono cresciute, piuttosto che per cercare una falsa gloria attraverso comportamenti criminali, come spesso si osserva oggi nelle canzoni.

Metà del brano è in dialetto napoletano e metà in dialetto catanese, "Figli del Fuoco" rappresenta un vero e proprio ponte tra le culture del sud Italia, celebrando la ricchezza e la diversità linguistica della nostra nazione.

Lucariello è il pioniere del Rap Napoletano attivo dagli inizi degli anni 90 celebre per aver realizzato la sigla della serie "Gomorra" con il brano "Nuje vulimme na speranza" (certificato disco d'oro) e per le molteplici collaborazioni con artisti come Fabri Fibra, Ntò, Luchè, Cosang, Clan Vesuvio, Almamegretta, Caparezza, Raiz, e Ezio Bosso. È anche autore del brano "Malatia" di Ciccio Merolla. Con cinque album da solista all'attivo . Nel 2008 il suo brano Cappotto di legno è in heavy rotation su MTV e supera i 3 milioni di ascolti su YouTube in poche settimane.L 'ultimo album pubblicato nel 2023, vanta tra le produzioni quella di Don Joe dei Club Dogo. Rosario Luca Trischitta in arte L ’Elfo, nasce a Catania nel 1990 e si avvicina alla cultura Hip Hop nel 2003 grazie alla passione per il writing. Intorno al 2007, grazie al freestyle, si appassiona al rap. Nel 2009 e nel 2012 diventa campione regionale di tecniche perfette. Nel 2009 con Punch, forma i Double Damage. Il duo realizza numerosi progetti: Addio nel 2010, Nel bene e nel male nel 2013, Incattiviti EP nel 2014 e Rinascere nel 2016. Nel giugno 2014 pubblica L’Ignorapper, segnando il suo esordio da solista. Nella stessa estate vince a Roma le preselezioni del programma MTV Spit, doppiando il successo nella Super Tappa Milanese e sancendo il suo ingresso nel programma. Tra il 2016 e il 2017, L ’Elfo realizza svariati singoli: Mbare che dici, “Sangue Catanese”, Fuoco dell’Etna, Pi Tutti i Carusi che mescolano ritmi del rap con rime in dialetto, riuscendo a realizzare col primo singolo, Sangue Catanese, +3.000.000 views. A maggio 2017, partecipa alla seconda edizione del Mic Tyson-freestyle battle, arrivando secondo. Il 2017 per l’Elfo è l’anno della consacrazione, con l'uscita di 12 video ufficiali. Nel 2018 pubblica il nuovo album “Gipsy Prince”. Il disco vanta: +10.000.000 di streaming su Spotify e altrettante visualizzazioni su YouTube. Nel luglio 2019 L ’Elfo pubblica Black Summer Ep, 6 tracce regalate ai propri fan. Vangelo II Luka, esce per Polydor/Universal l’11 settembre 2020, anticipato da 4 singoli: Made in Catania, Come Gesù, Boogie-woogie e Si cummatti.

