Genova - Quest'oggi, Attilio, questo il nome del cane, che si è allontanato dai suoi padroni sui monti del Righi. Non vedendolo tornare, i proprietari hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Grazie al segnale fornito dal collare GPS, la squadra dei vigili del fuoco è riuscita a individuare l'animale nella zona compresa tra il valico di Trensasco e la ferrovia Genova-Casella.

Attilio, esausto ma in buone condizioni, è stato tratto in salvo e trasportato in spalla fino al ricongiungimento con il padrone, che lo attendeva sulla strada.

L'operazione ha messo in luce la dedizione e la professionalità dei vigili del fuoco, che con prontezza e competenza hanno garantito il lieto fine di questa vicenda.