Daon, specializzata nella Digital Identity Trust, sta fornendo a ESL FACEIT Group (EFG), la società di eSport leader a livello mondiale, soluzioni per migliorare l’esperienze dei giocatori, bloccare le frodi d'identità, prevenire perdite finanziarie e combattere smurfing, boosting e altri illeciti.

In questa prima partnership del settore, Daon introduce soluzioni di verifica biometrica e autenticazione dell'identità in un'unica piattaforma SaaS per far fronte all'aumento dei comportamenti fraudolenti anche negli eSport.

Con una community di milioni di persone, il colosso ESL FACEIT Group (EFG) ha radici anche italiane, dal momento che l’anno scorso, il fondo saudita Savvy Games Group ha acquisito per 1,5 miliardi di dollari la tedesca Esl e Faceit, l’ex startup fondata da tre imprenditori italiani, Niccolò Maisto, Michele Attisani e Alessandro Avallone.

Gli eSport si stanno espandendo a livello globale con previsioni di crescita fino a 5,74 miliardi di dollari entro il 2030.

“I siti di gioco devono offrire agli utenti tecnologie all’avanguardia per combattere i comportamenti fraudolenti", ha affermato Clive Bourke, presidente EMEA e APAC di Daon. "Le nostre tecnologie di verifica dell'identità e di autenticazione aiuteranno a prevenire le frodi di gioco su larga scala, offrendo ai giocatori un'esperienza competitiva corretta e senza violazioni”.

Daon è stata fondata nel 1999 ed è supportata da Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per lo sviluppo, 1° VC d’Europa. Le sue tecnologie di verifica dell'identità e di autenticazione biometrica sono già state adottate da aziende leader in diversi settori: dai servizi finanziari alle telecomunicazioni, dalle assicurazioni ai viaggi. Ogni giorno, Daon protegge ed elabora centinaia di milioni di transazioni di identità digitali.

“Con le soluzioni di onboarding e autenticazione digitale di Daon, stiamo lavorando per realizzare una community più affidabile e creare un'esperienza di eSport più equa per tutti - afferma Maria Laura Scuri, VP labs and community integrity presso EFG.

Il “Know Your Customer” (eKYC) di Daon è completamente elettronico e prevede l’app di onboarding web, la registrazione facciale con i kit di sviluppo software (SDK), la watchlist e la ricerca duplicati.

I truffatori spesso utilizzano più account per sovvertire i processi esistenti, camuffandosi per sfidare avversari di livello inferiore e aumentare così le loro possibilità di vittoria. Tali comportamenti creano un ambiente negativo e di sfiducia per gli altri giocatori, sottraggono premi in denaro ai meno qualificati e causano agli organizzatori perdite finanziarie reali.

La soluzione di Daon sfrutta la biometria per ridurre al minimo i rischi e massimizzare la conformità durante l'acquisizione di nuovi clienti. Daon ha già verificato decine di migliaia di giocatori in tutto il mondo, elaborando 700 tipi di documenti di identità provenienti da più di 100 Paesi.

Utilizzando le soluzioni Daon, i clienti EFG avranno due modi per registrarsi: verifica dell'identità con un selfie più un documento d'identità e verifica solo del volto con un selfie. Entrambi richiedono che il giocatore fornisca il consenso, confermando che tutti i trasferimenti di informazioni sono conformi al GDPR e alle altre normative internazionali. Il sistema verificherà l'identità dell'utente tramite scansione facciale in tempo reale ogni volta che accede. Le informazioni personali degli utenti sono protette e archiviate in modo sicuro nei data center europei di Daon.