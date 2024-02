Il brano dell’artista sugli stores digitali e nelle radio

“PARE” è il nuovo singolo dell’eclettico artista Young LS, sui principali stores digitali, distribuito da Virgin Music Group per la Boot Music Group e dal 31 gennaio nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza, che evidenziano una maturità artistica di Young LS fuori dal comune data la sua giovane età. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto, sui cui scivola l’interpretazione vocale dell’artista autentica e sentita che dona al tutto un forte impatto emotivo. “PARE”, racconta di un amore finito e che non può ritornare, parla delle proprie insicurezze in amore e dei sentimenti che l’artista prova.



Storia dell’artista

Salvatore Lupoli in arte Young LS, nasce il 6 settembre 2004 a Castel Volturno in provincia di Caserta, sin da piccolo ha avuto la passione per la musica. Ha iniziato già all’età di 4 anni suonando la batteria e conoscendo altri strumenti musicali, per poi iniziare a scrivere i suoi primi testi a 14 anni. A 16 anni comprese che la musica era l’unico modo per esprimersi al meglio.



Instagram: https://www.instagram.com/realyoung_ls_?igsh=eW1iZjg2Y3dxeW1r&utm_source=qr

YouTube: https://youtube.com/channel/UCb1von6iuImvq_3GBKqROAQ?si=hna04gnVH3xyb1hX

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/0SV6snMi6EQC9SmghpRmMa?si=ihhycjq6TbGFZ_J3YBl3Yg