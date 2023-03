È accaduto all'interno del Policlinico della Seconda Università di Napoli. Un ginecologo ha subito un'aggressione ed è stato ferito dai parenti di un neonato che aveva avuto una crisi respiratoria.

L'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che denuncia le ripetute aggressioni contro gli operatori sanitari nell'area di Napoli, ha riportato la notizia.

Il medico è stato trasferito all'ospedale Vecchio Pellegrini per ricevere cure alla testa, anche se non è chiaro come sia stato ferito. Secondo la ricostruzione di "Nessuno tocchi Ippocrate", l'aggressione si è verificata a seguito del trasferimento di un neonato, che ha avuto una crisi respiratoria all'interno del nido, nell terapia intensiva neonatale a causa di precedenti complicanze pre e perinatali.

I parenti, una volta informati, senza un apparente motivo si sono scagliati contro il ginecologo di turno, colpendolo al volto con pugni e, addirittura, usando un tirapugni di ferro.

Il medico è caduto a terra privo di conoscenza. Le forze dell'ordine intervenute hanno poi identificato gli aggressori.