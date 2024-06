Il presidente Biden ha incontrato oggi in Francia, a margine delle celebrazioni per l'80° anniversario dello sbarco in Normandia, il presidente Volodymyr Zelensky per discutere del sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina nei suoi sforzi per difendersi dall’aggressione russa.

I leader hanno discusso dello stato della guerra e delle urgenti necessità di assistenza a Kiev. Il Presidente ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti del valore di 225 milioni di dollari, che comprende intercettori per la difesa aerea, munizioni di artiglieria e ulteriori armi non meglio specificate.

I due leader hanno discusso del prossimo vertice di pace sull'Ucraina in Svizzera, dove il vicepresidente Harris e il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan rappresenteranno gli Stati Uniti a sostegno del perseguimento da parte dell'Ucraina di una pace giusta e duratura in linea con la Carta delle Nazioni Unite, compresi i principi di sovranità e integrità territoriale. De vertice non faranno parte né la Cina e neppure la Russia.

Nell'occasione, Biden ha sottolineato che il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina è incrollabile. I leader si sono dati nuovamente appuntamento al prossimo vertice del G7 in Italia.





Crediti immagine: Ufficio del presidente ucraina