Siamo all’Europeo. All’Italia basta lo 0-0 a Leverkusen contro l’Ucraina per garantirsi il secondo posto nel girone alle spalle dell’Inghilterra e la qualificazione diretta a Euro 2024. Niente vittoria e niente prestazione maestosa, ma obiettivo raggiunto senza bisogno dei play off di marzo. Non è poco: in Germania a giugno difenderemo il titolo conquistato nel 2021 a Wembley, anche se sarà necessario sperare in un sorteggio benevolo e soprattutto essere più concreti rispetto allo spareggio di stasera, un match nel quale siamo stati pericolosi per un’ora. Troppo poco per sognare in grande.