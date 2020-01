La regina Elisabetta ha convocato per lunedì i reali nella residenza di campagna di Sandringham, a Norfolk, per discutere i futuri ruoli del duca e della duchessa del Sussex.

Alla riunione parteciperanno il principe Harry, il duca di Cambridge e il Principe di Galles, mentre è probabile che Meghan Markle parteciperà alla discussione telefonicamente, essendo in Canada.

Come è ormai noto, Harry e Meghan hanno dichiarato di voler rinunciare al ruolo di membri anziani della famiglia reale.

Non è possibile dire, fin d'ora, quale potrà essere l'esito della riunione, anche se il corrispondente della BBC Jonny Dymond, esperto di questioni relative alla famiglia reale, ha parlato di "ostacoli formidabili" da superare.

Il Sunday Times, invece, ha riferito della "tristezza" del principe William per il legame rotto con suo fratello: "Ho messo il braccio intorno a mio fratello per tutta la vita e non posso più farlo; siamo entità separate. Tutto ciò che possiamo fare, e tutto ciò che posso fare, è cercare di supportarli e sperare che arrivi il momento in cui canteremo tutti insieme dalla stessa pagina".

La regina, che non è stata consultata in precedenza, non ha accolto bene la decisione, così come il resto della famiglia reale che si è sentita ferita dalla scelta dei duchi del Sussex.

Tra le questioni spinose che verranno trattate lunedì vi è anche quella del "vil" denaro, con Harry e Meghan che hanno dichiarato di voler diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando ad onorare i loro doveri nei confronti della Regina e del Commonwealth.