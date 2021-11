Tutti gli occhi degli appassionati di calcio, giustamente, sono puntati su Italia-Svizzera che venerdì sera si giocherà all'Olimpico.

Non bisogna però dimenticare che verso Qatar 2022 c’è un pianeta intero pronto a combattere per un posto al primo Mondiale invernale della storia del calcio (22 novembre - 18 dicembre 2022).

In tutte e cinque le confederazioni continentali i giochi sono aperti e gli incontri di questa settimana saranno determinanti per molte nazionali per strappare il biglietto per Doha già al primo turno, senza dover ricorrere alle qualificazioni.

Molti gli incontri decisivi, pertanto, oltre alla sfida di Roma, sarà interessante tenere gli occhi puntati su quanto accadrà negli altri gruppi.

Nel Gruppo A il Portogallo occupa la seconda posizione con 16 punti, uno in meno della Serbia. Nel gruppo B è la Svezia a comandare con 15 punti, mentre la Spagna attualmente occupa la seconda posizione con 13 punti. Nel gruppo H comanda la Russia con 19 punti (6 vittorie, un pari e una sconfitta), davanti alla Croazia che insegue a -2 con 5 vittorie.