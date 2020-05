Il Milan avrebbe ormai deciso, a fine stagione, di "disfarsi" di Paquetà che, in Italia, sembra interessare e non poco alla Fiorentina dio Rocco Commisso.

Ma il Milan guarderebbe più volentieri alla possibilità di piazzarlo in Portogallo, al Benfica, per riuscire ad arrivare un giocatore che i rossoneri avrebbero già voluto prendere lo scorso gennaio.

Si tratta del ventenne Florentino (Ibrain Morris Luís), mediano, per il quale ad inizio anno i rossoneri proposero un prestito oneroso (3-4 milioni) per 18 mesi con diritto di riscatto per 50 milioni. Proposta che venne rifiutata dal Benfica.