Sono otto le persone, metà delle quali donne di origine asiatica, ad essere state uccise in una serie di sparatorie in alcuni centri "termali" nei pressi di Atlanta, nello stato americano della Georgia.

La polizia ha dichiarato che le sparatorie sono avvenute in una sala massaggi ad Acworth, un sobborgo a nord di Atlanta, e in due "spa" situate invece nella stessa Atlanta. Quattro delle vittime erano donne di origine coreana.

Un uomo di 21 anni, Robert Aaron Long (nella foto), è stato arrestato come principale sospettato di tutti e tre gli attacchi. Le autorità non hanno reso noto il motivo per cui siano stati commessi gli omicidi, non escludendo la matrice razzista, in questo caso rivolta verso persone di origine asiatica.

Negli Stati Uniti, a seguito della pandemia, negli ultimi mesi sono aumentati i crimini d'odio contro gli asiatici, accusati di essere responsabili della diffusione del Covid.



La prima sparatoria è avvenuta martedì intorno alle 17 ora locale al Youngs Asian Massage Parlor di Acworth, nella contea di Cherokee, dove due persone sono morte sul posto e due delle tre rimaste ferite sono decedute successivamente in ospedale. Due delle vittime erano donne asiatiche, le altre una donna bianca e un uomo bianco, un uomo ispanico l'altra persona rimasta in vita.

Meno di un'ora dopo, la polizia è stata chiamata per una rapina in corso al Gold Spa, nella zona nord-est di Atlanta. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato tre donne decedute per ferite da arma da fuoco. Poco dopo, gli stessi agenti sono stati chiamati in una spa dall'altra parte della strada, Aromatherapy Spa, dove hanno trovato un'altra donna uccisa.