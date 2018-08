La Formula 1 riparte da Spa-Francorchamps con il Gran Premio del Belgio

Dopo un mese di sosta, la Formula 1 riprende con il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Dove eravamo rimasti? Con Lewis Hamilton che ha trionfato in Ungheria portando a 24 punti il suo vantaggio su Sebastian Vettel, secondo nella classifica del campionato del mondo piloti.

In passato, sul circuito delle Ardenne, Hamilton ha ottenuto risultati alterni con tre vittorie e ben quattro ritiri. Nel caso in cui questo fine settimana riuscisse a conquistare il primo gradino del podio eguaglierebbe il record di vittorie detenuto da Jim Clark e dal pilota della Ferrari Kimi Raikkonen.

Per Vettel c'è voglia di riscatto, dopo le sfortunate prestazioni che lo hanno visto protagonista negli ultimi due gran premi. Ma Spa non sembra il suo circuito preferito, visto che lì ha vinto solo due volte, conquistando la pole in una sola occasione.

Meglio Ricciardo, che nel frattempo ha annunciato il passaggio in Renault a partire dal prossimo anno, dove in Belgio ha vinto nel 2014 ed è finito sul podio sia nel 2016 che nel 2017.

I 7 km. del circuito belga sono disegnati in modo tale da farne una delle piste tra le più amate dai piloti di Formula 1, per il suo mix di lunghi rettilinei e curve veloci.

La pioggia, però, resta un'incognita da considerare con in più il fatto che è caratteristica del circuito che essa non cada uniformemente, lasciando parte della pista bagnata e parte asciutta.

Per questa edizione del Gran Premio le previsioni indicano cielo sereno solo per le libere di venerdì. Per domenica, invece, sembra che la pioggia sia prevista proprio al momento della partenza.

Bianco, giallo e rosso - che rispettivamente stanno ad indicare una mescola media, soft e supersoft - saranno i colori che potremo vedere sui pneumatici delle monoposto durante questo fine settimana, in base alla scelta effettuata dalla Pirelli.

Le qualifiche si terranno sabato pomeriggio alle 15, mentre il via alla corsa verrà dato domenica alle 15:10.